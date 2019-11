Nova legislação em debate na Semana da Reabilitação do Porto

Arranca esta segunda-feira a VII Semana da Reabilitação Urbana do Porto, evento que propõe um programa extenso de iniciativas focadas na reabilitação e regeneração urbanas, com especial enfoque na realidade da cidade Invicta. O Palácio da Bolsa é o palco deste evento, que decorrerá até sexta-feira, dia 15, com conferências, seminários, workshops e, ainda, com um circuito de visitas a obras de reabilitação na cidade. Ao todo, são 15 iniciativas que envolvem mais de 125 intervenientes.

O novo regime da reabilitação urbana, que entra em vigor no dia 15 de novembro, o futuro urbanístico do Porto e as perspetivas de desenvolvimento imobiliário e atratividade da cidade para a captação de empresas, projetos e investidores serão alguns dos temas marcantes da agenda desta VII Semana da Reabilitação Urbana, que agrega a indústria imobiliária, os poderes públicos e academia. Outro dos momentos altos será a apresentação da edição de 2020 do Prémio Nacional da Reabilitação Urbana, com início oficial do período de candidaturas.

A sessão de abertura da VII Semana da Reabilitação Urbana, que decorre a partir das 15h00, terá intervenções de Pedro Baganha, vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, de Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, e de Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário.

Logo de seguida, na primeira conferência, sobre “Habitação Acessível, o contributo das políticas de habitação e a realidade de hoje”, Pedro Baganha, Luís Lima (presidente da APEMIP – Associação Portuguesa dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal), Hugo Santos Ferreira (vice-presidente executivo da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários), Fernando de Almeida Santos (vice-presidente da Ordem dos Engenheiros) e António Fontes (responsável da área de Fomento à Construção do Santander) integram o debate mediado por Manuel Reis Campos. Na ocasião serão ainda apresentados o exemplo do programa espanhol “Vivenda Protegida”, a cargo de José Miguel Arambarri, do grupo Aransa, e a proposta da autarquia Portuense para a promoção de habitação acessível.

A edição de 2019 da Semana da Reabilitação Urbana do Porto apresenta uma nova perspetiva sobre a evolução urbana da cidade, justificada pela nova dinâmica no investimento, no turismo e, por conseguinte, no imobiliário. O evento propõe-se olhar para este movimento transformador com um foco mais abrangente, tocando não só a reabilitação, como também a regeneração e a recuperação urbana, desenvolvendo-se sob o tema “REPORTO: Regenerar, Reabilitar e Recuperar”. A VII Semana da Reabilitação Urbana do Porto é coorganizada pela Vida Imobiliária e pela Promevi, contando com o apoio da Câmara Municipal do Porto e da Associação Comercial do Porto.

Os eventos da Semana da Reabilitação Urbana são de acesso livre, dirigindo-se a todos os stakeholders da cidade e da indústria imobiliária.