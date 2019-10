Nova mexida no preço dos combustíveis na próxima semana

Na próxima segunda-feira, dia 14, haverá nova mexida no preço dos combustíveis. Fonte do setor petrolífero garantiu esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo que o aumento será na ordem de mais 1,5 cêntimos por litro na gasolina, o que significa um acréscimo de 75 cêntimos num depósito de 50 litros. Já o preço do gasóleo deverá manter-se inalterado.

Na passada segunda-feira (7 de outubro), de acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina 95 estava à venda por 1,493 euros por litro. Com este aumento de 1,5 cêntimos, deverá custar 1,492 euros na próxima semana. Já o gasóleo, o preço fixou-se nos 1,372 euros.

Esta quinta-feira, o Dinheiro Vivo publicou este artigo: Em cada 10 euros de gasolina, sabe quanto paga de impostos? As contas são da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO). Por cada 10 euros de gasolina 95 que abastece 6,2 euros (61%) dizem respeito ao ISP e ao IVA.

Evolução dos preços dos combustíveis este ano

Segundo os dados estatísticos da DGEG, “em julho de 2019, comparando com o mesmo mês de 2018, o preços do GPL, gasolina IO95, gasolina IO98 e gasóleo, desceram respetivemente 7,9%, 3,8%, 3,7% e 0,7%”. Já no que diz respeito a junho, “os preços do GPL gasolina IO95, gasolina IO98 diminuiram respetivamente 3,1%, 0,6% e 0,9%. O do gasóleo aumentou ligeiramente (+0,1%)”.