Nova plataforma portuguesa combate branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

O software, desenvolvido pela tecnológica portuguesa PEPData, permite identificar entidades e indivíduos que foram alvo de sanções, bem como pessoas politicamente expostas e outras referidas na Lei de Prevenção ao BCFT. Para além de desburocratizar e simplificar processos, a plataforma permite a elaboração dos relatórios devidos pelos auditores.

O acesso a esta plataforma será feito na zona reservada ao ROC, na página da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Ao fixar esta parceria com a PEPData, a ordem procura dar cumprimento à lei n.º 83/2017(58/2020), bem como ao regulamento 2/2020 da CMVM, que prevêm as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Para Filipe Cruz, diretor geral da PEPData, "trata-se de um marco importante, já que é a primeira parceria que estabelecemos com um regulador" e acrescenta ainda em comunicado que, "com a plataforma estamos a apoiar as empresas portuguesas no cumprimento da Lei e a permitir que estas estejam na linha da frente dos países europeus na prevenção e combate ao branqueamento de capitais".