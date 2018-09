Nova SBE aumenta procura de alojamento por estudantes na linha de Cascais

A procura de alojamento por estudantes universitários na linha de Cascais registou uma subida nos três meses que antecederam a inauguração do campus da Nova School of Business & Economics (Nova SBE), em setembro, revelou a Uniplaces em comunicado.

As zonas da linha de Cascais onde a procura foi mais significativa foram Paços de Arcos, Oeiras e Carcavelos, com acréscimos de 500%, 275% e 225%, respetivamente, em comparação com o mesmo período de 2017.

“Por outro lado, alguns estudantes optaram por ficar em Lisboa em zonas com acesso à linha verde do metro, para mais facilmente acederem à universidade”, diz Inês Amaral, deputy manager da Uniplaces em Portugal, acrescentando que pretendem continuar a “aumentar a oferta”.

O arrendamento de um quarto em casa partilhada custa, em média, 459 euros, segundo a Uniplaces. Já em Paço de Arcos e Oeiras, os valores encontram-se ligeiramente abaixo (442 euros e 447 euros, respetivamente).

Dados da plataforma online mostram, ainda, que os estudantes estrangeiros foram quem mais procurou por casa ou quarto em Carcavelos, junto à nova localização da universidade.

A Uniplaces é parceira da Nova SBE na área de alojamento para estudantes. Atualmente, dispõe de “mais de 100 ofertas na zona de Carcavelos e centenas de ofertas em toda a zona da linha de Cascais”, assim como “na região de Lisboa com acesso à linha verde do metro”.

O projeto da Nova SBE, que começou em 2016, é da autoria dos arquitetos António Barreiros Ferreira e Vítor Carvalho Araújo. O financiamento foi assegurado com a ajuda de várias empresas e doadores privados, num total de 39 milhões de euros.