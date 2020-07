Nova SBE bate recorde de candidatos e 60% vêm de fora

São cerca de 3 mil os candidatos que se inscreveram para fazer mestrados no próximo ano letivo na Nova SBE, considerada a melhor escola portuguesa no ranking do Financial Times, que destaca fatores como os “critérios de experiência internacional durante o curso (7.ª posição), progresso de carreira (13.ª posição), custo-benefício [value for money] (15.ª posição) e mobilidade internacional (16.ª posição), que se refere à colocação dos graduados em empresas multinacionais por todo o mundo” para colocar a universidade no top 20 mundial.

Foi precisamente nos programas internacionais, nomeadamente no Mestrado Internacional em Finanças (mais 65%) e no Mestrado Internacional em Gestão (mais 80%), ambos destacados no ranking do Financial Times, que se registou maior crescimento.

Conscientes do que este tipo de formação pode revelar na carreira, os candidatos a mestrado na Nova SBE têm-se multiplicado e explodiram neste ano, atingindo um recorde de candidaturas que representa um aumento de 32% face ao último ano letivo. E não é apenas em Portugal que a escola tem sobressaído: 60% das cerca de 3 mil candidaturas recebidas são de candidatos internacionais, revela a Nova SBE.

“É com muita satisfação que assistimos à maior procura pela oferta educativa e formativa da Nova SBE por parte dos alunos, quer portugueses quer internacionais”, comenta Daniel Traça. “Este recorde que este ano atingimos é fruto de uma estratégia que assenta na excelência, rigor e abertura ao mundo.”, justifica o dean.

Num contexto de pandemia, que já motivou adaptações na escola e nos currículos das formações que oferece, a atração de candidatos quer nacionais quer internacionais – que chegam de 70 países, sendo o top de estrangeiros composto por alunos alemães, italianos, franceses e autríacos – para os seus programas académicos “consolida as opções de investimento e o trabalho que a Nova SBE tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos”.

“O aumento exponencial de candidaturas, nomeadamente por parte de alunos internacionais e no contexto de pandemia que vivemos, demonstra que o ecossistema que a Nova SBE tem vindo a construir é valorizado pelos nossos candidatos e atrai cada vez maior interesse e projeção, naquele que é um contributo da Nova SBE para o desenvolvimento do país e da Europa”, acrescenta ainda Daniel Traça.

A escola destaca, nessa lógica, o continuado crescimento dos alunos alemães, representando 30% dos mesmos, sendo o 2.º país mais representado, seguido de Itália com cerca de 10%. Mas revela ainda uma tendência de crescimento no que respeita à procura por parte de alunos do Brasil, de Espanha, da China, dos Estados Unidos e da Índia, “fruto do investimento da Nova SBE em mercados de maior dimensão”. A Nova SBE encerrou o período de candidaturas na terceira semana de junho, estando neste momento a decorrer o processo de aceitação dos candidatos.