Nova SBE continua a ser a principal business school em Portugal

O QS World University Ranking 2020 distinguiu o Mestrado em Gestão Internacional, lecionado pela Nova SBE, e outros dois mestrados, fazendo com que a Nova SBE continue a ser a primeira escola de negócios em Portugal.

O QS World University Ranking 2020 – que contempla a ponderação de cinco critérios de avaliação dos diferentes programas, nomeadamente, Employability, Alumni Outcomes, Value for Money, Thought Leadership e Diversity, formulados a partir de informação das próprias business schools – distinguiu o Mestrado em Gestão Internacional da Aliança CEMS – lecionado em Portugal apenas na Nova SBE – e dois dos seus Programas de Mestrado: Gestão e Finanças. Assim, a Nova SBE é continua a ser a escola de negócios (business school) n.º 1 em Portugal, de acordo com o comunicado enviado às redações.

O Mestrado em Gestão Internacional da Aliança CEMS mantém-se na oitava posição mundial, pelo terceiro ano consecutivo. O CEMS, segundo o documento, trata-se de uma aliança global composta por 32 business schools de topo, 70 empresas multinacionais e organizações não governamentais. Juntos oferecem o Mestrado em Gestão Internacional CEMS, sendo que o programa CEMS tem como objetivo preparar os alunos para trabalharem em organizações globais e para terem uma contribuição relevante na sociedade.

A Nova SBE é a única entidade de ensino portuguesa membro do CEMS, e uma das maiores business schools da Aliança, em termos de número de alunos inscritos.

Daniel Traça, diretor da Nova SBE, diz em comunicado que: “A posição da Nova SBE como business school, top 45 em gestão e finanças no mundo, e n.º 1 em Portugal reflete o esforço e o investimento que temos feito num mercado internacional muito competitivo, nomeadamente na colocação de 100 % dos nossos graduados num prazo de seis meses e na investigação vanguardista reconhecida mundialmente por outras business schools. Estamos conscientes do caminho que temos de percorrer num mundo onde as outras escolas estão também cada vez mais competentes e competitivas.”