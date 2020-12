Nova SBE distingue-se como uma das melhores escolas de gestão da Europa

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) subiu este ano quatro posições no ranking Financial Times das melhores escolas de gestão da Europa relativamente a 2019, conquistando a 26ª posição. A Nova SBE é a única instituição de ensino portuguesa a figurar no Top 30 deste ranking internacional.

O Ranking das Escolas de Gestão Europeias do Financial Times baseia-se nas pontuações globais que cada escola obteve para cada classificação em que participa, como MBA, Educação Executiva, Mestrado em Gestão e EMBA.

Em 2020, a Nova SBE mantém a 22ª classificação do "The Lisbon MBA", programa desenvolvido em parceria com a Católica-Lisbon e com colaboração do MIT Sloan.

O "Mestrado em Gestão" da escola de negócios portuguesa está classificado na 15.ª posição e os seus programas abertos e customizados de "Formação de Executivos" ocupam respetivamente as 26.ª e 27.ª posições.

Para Daniel Traça, dean da Nova SBE, "este reconhecimento que coloca uma vez mais a Nova SBE no Top 30 das melhores escolas da Europa, resulta da aposta da escola num crescimento sustentado, numa cultura de inovação e excelência e na internacionalização nos mestrados e na formação de executivos."