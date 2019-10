Nova SBE: Nobel da Economia é “muito merecido”

Cátia Batista é diretora científica do NovÁfrica, o centro que funciona na Nova SBE e que aplica a metodologia dos economistas laureados com o Nobel, Kemer, Banerjee e Duflo

Uma distinção “muito merecida” dada a “verdadeira revolução” que estes três economistas trouxeram à economia do desenvolvimento, é como a Cátia Batista, professora associada na Nova School of Business and Economics, e diretora científica do NovÁfrica, o centro que funciona na Nova SBE aplicando a metodologia de Kemer, Banerjee e Duflo, reage à atribuição do prémio Nobel da Economia a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer pelo seu trabalho no combate à pobreza.

“A novidade que eles trouxeram é ao nível da metodologia, considerando que as políticas de apoio ao desenvolvimento devem ser sempre testadas previamente. Ou seja, promovem a experimentação e o contacto direto com as populações e outros agentes beneficiários das políticas de apoio ao desenvolvimento e criaram uma escola que hoje afeta o pensamento dos principais doadores internacionais”, explicou ao Dinheiro Vivo esta responsável.

Na sequência dos seus estudos, nasceu o Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel, hoje dirigido por Esther Duflo, mas que acabou por servir de inspiração a outros, como o Innovation for Poverty Action e o Center for Effective Global Action, a funcionarem nas universidades americanas de Yale e de Berkeley, respetivamente. Na Europa só existe o NovÁfrica, criado em 2011, e que funciona na Nova SBE e que, no final de 2017, recebeu Abhijit Banerjee para um seminário subordinado ao tema ‘Os usos da Economia do Desenvolvimento’.

Também o NovaÁfrica procura fazer o mesmo tipo de trabalho de avaliação experimental das políticas públicas para o desenvolvimento económico, quer ao nível da saúde, da educação, como no apoio à literacia financeira ou no combate à corrupção ou ao desenvolvimento. “No fundo, trata-se de tornar as políticas de ajuda ao desenvolvimento mais efetivas, evitando o desperdício e maximizando o seu impacto. Há sempre que tentar perceber quais os mecanismos económicos que explicam porque é que uma determinada política de financiamento funciona ou não. Há que ir ao terreno, entender as condicionantes locais para utilizar a teoria económica para desenhar as melhores políticas e, depois, medir o seu impacto”, diz Cátia Batista.