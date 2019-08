Nova SBE recebe evento anual de economistas financeiros europeus

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) espera receber mais de 800 participantes na conferência anual da European Finance Association (EFA) que decorrerá no campus de Carcavelos entre 21 e 24 de agosto.

“Neste momento são já mais de 700 os participantes inscritos para a EFA 2019, e esperamos que o número final ultrapasse os 800”, afirmou à Lusa o professor Miguel Ferreira, diretor do Conselho Científico da Nova SBE e autor do programa da conferência anual deste ano da EFA, a 46.ª.

O evento contará com a participação de centenas de economistas financeiros das principais Business Schools e universidades do mundo.

É a segunda vez que a conferência anual da EFA, associação profissional de economistas financeiros, se realiza em Portugal. A primeira vez foi em 1992, na altura a 19.ª edição do evento, que também decorreu na Universidade Nova de Lisboa.

“É por isso um enorme privilégio voltarmos a dar corpo e a organizar esta conferência e trazer para a Nova SBE e para Portugal grandes nomes da investigação e do ensino na área de Finanças, que, ao longo de três dias, vão apresentar os resultados do seu trabalho e discutir temas fulcrais para a área, para a indústria e para a sociedade”, referiu o professor Miguel Ferreira.

O programa inclui temas como investimentos e mercados financeiros, finanças comportamentais, finanças da empresa, governo das sociedades, intermediação financeira e instituições financeiras, finanças pessoais, finanças internacionais, finanças imobiliárias e gestão de ativos financeiros.

Os principais destinatários do evento são investigadores, professores, alunos de doutoramento e profissionais da indústria financeira, mas o responsável salientou que a conferência também “tem um impacto claro na sociedade civil em várias vertentes”.

“Todos os estudos e investigação levada a cabo e discutida no âmbito da conferência tem por base um problema que afeta o sistema financeiro e, portanto, o desenvolvimento da sociedade e o impacto que isso gera nas pessoas, nas organizações e no mundo”, disse Miguel Ferreira, acrescentando que, “por outro lado, o evento é em si mesmo um promotor do desenvolvimento do país na medida em que apoia e fomenta o desenvolvimento de serviços locais e do próprio setor do turismo em Portugal”.

Questionado sobre quais os principais objetivos da conferência anual da EFA, Miguel Ferreira respondeu que, em linha com a missão da própria associação, “a conferência anual pretende ser um fórum de desenvolvimento das áreas de investigação em finanças, proporcionando a criação de uma rede alargada de ‘networking’ [redes de contactos] entre os melhores profissionais da área”.

A primeira conferência anual da EFA realizou-se em 1974 e o professor salientou à Lusa que, até hoje, “continua a ser um evento potenciador de ideias, de partilha de práticas de investigação inovadoras e de ‘know-how’ na área”.

O evento contará com 81 sessões e 243 apresentações de estudos. As sessões decorrerão em paralelo (10 em simultâneo) e em cada sessão serão apresentados e discutidos diferentes estudos sobre diversos temas.

Miguel Ferreira referiu que haverá ainda duas sessões especiais com o Banco de Portugal e a Comissão Europeia e ainda um orador convidado: “o Professor Andrei Shleifer da Universidade de Harvard, o economista mais citado no mundo, que foi o pioneiro no estudo da importância dos sistemas legais dos países, nomeadamente de proteção dos investidores minoritários, para o desenvolvimento financeiro”, adiantou.

A sessão com o Banco de Portugal será sobre o impacto do ‘fintech’ na estabilidade do sistema financeiro e a sessão com a Comissão Europeia será sobre finanças e sustentabilidade.

De acordo com Miguel Ferreira, além do programa académico geral e integrado na EFA 2019, haverá dois eventos dirigidos exclusivamente a alunos de doutoramento, que decorrerão em 21 de agosto: o ‘Doctoral Tutorial’, destinado a alunos de doutoramento prestes a entrar no mercado de trabalho, e o ‘Doctoral Workshop’ sobre o tema “Novas Fronteiras em Finanças”.

Segundo o responsável, para além dos 118 alunos de doutoramento registados para o programa geral da EFA 2019, estes dois eventos específicos contarão com a presença e participação direta de 70 alunos de doutoramento.