Nova taxa de 33% sobre petrolíferas acumula com a CESE

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, revelou Duarte Cordeiro adiantou esta sexta-feira, no final da reunião de ministros da Energia da União Europeia que face a nova taxa de 33% sobre o lucros das petrolíferas não vai substituir a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), que já existe em Portugal: "A Comissão Europeia reconhece a não necessidade de substituição das medidas já em vigor nos Estados-membros que cumprem os mesmos efeitos das medidas que foram agora aprovadas". Significa que a nova taxa irá somar-se à CESE.

Questionado como é a que a nova taxa mesma se aplicará em termos concretos em Portugal, Duarte Cordeiro apontou que, de acordo com o regulamento, "há uma referência de indicação de [uma taxa] 33% acima de 20% da média de lucros dos últimos anos", sendo que "os países terão flexibilidade para construir as suas soluções", mas remeteu decisões para uma fase posterior.

"Portugal tem outras medidas, que são contribuições extraordinárias também no setor energético, que se aplicam de outra forma, sobre os ativos. Agora, depois de ter dado apoio a esta medida, que será discutida ao nível do Parlamento, e quando o regulamento estiver finalizado, o governo português tem de adaptá-lo à sua realidade", disse.

Para Duarte Cordeiro considerou que foram tomadas "decisões importantes a nível europeu" para fazer face aos preços da energia, entre as quais uma taxação dos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, a ser convertida numa contribuição solidária, que, salientou, "Portugal votou favoravelmente" e que irá transpor para o ordenamento jurídico nacional uma vez aprovado formalmente o regulamento.

Portugal "acompanhou todas as decisões"tomadas esta sexta-feira no Conselho extraordinário de Energia para fazer face à escalada dos preços da eletricidade, mas recomendou "vivamente" a adoção também de medidas para limitar os preços do gás, disse o ministro do Ambiente.

O regulamento relativo a uma intervenção de emergência que recebeu o aval político dos 27 contempla também um teto máximo para os lucros das empresas produtoras de eletricidade com baixos custos (renováveis), e planos de redução de consumo de eletricidade, voluntária (10% para a procura em geral), e obrigatório (5% nas 'horas de pico').

Duarte Cordeiro acrescentou que "houve também uma discussão relativamente à limitação do preço do gás, não tendo sido possível a esse nível chegar a uma decisão final, tendo existido uma recomendação para que a Comissão Europeia apresente em futura reunião propostas concretas".

Duarte Cordeiro, que subscrevera uma carta assinada pelos ministros da Energia de 15 Estados-membros, enviada esta semana à Comissão a pedir um 'teto' para o preço do gás, admitiu que "há uma compreensão das dificuldades associadas à limitação do preço do gás, mas foi solicitado por muitos países que esse trabalho continue, no sentido de se traduzir em propostas concretas".

O ministro defendeu ser possível "compatibilizar os vários objetivos" que a UE tem, designadamente "não pôr em causa a segurança de abastecimento, mas ao mesmo tempo procurar, com o poder que existe por parte da UE se estiver organizada, condicionar os preços, promover contratação de médio e longo prazo e desenvolver a plataforma de compras conjuntas".

O governante lembrou, uma vez mais, que o país já tinha "medidas em vigor que se adiantavam a estas, e com resultados muito concretos", designadamente o mecanismo ibérico para limitar o preço do gás na produção de eletricidade, apontando também a "decisão do governo português de abrir a possibilidade de os consumidores voltarem para a tarifa regulada do gás e dessa forma estarem mais protegidos".

"Estas medidas que foram adotadas ao nível do mercado de eletricidade vêm dar razão ao mecanismo ibérico que Portugal já tem adotado e que tem produzido resultado - os últimos dados dizem que houve em média uma redução de 18% no preço da eletricidade -, portanto agora a UE vem reforçar a nível europeu a sua recomendação de adoção de medidas idênticas àquelas que nós temos no mercado de eletricidade", comentou o ministro do Ambiente e Ação Climática.

Ao nível de redução do consumo de eletricidade, e quando questionado sobre se vai ser pedido também um esforço às famílias, disse acreditar que não será o caso, até porque a medida é mais dirigida aos consumidores intensivos.