Nova “vila” do Braço de Prata terá visitas guiadas gratuitas no fim de semana

O Prata Riverside Village, o novo empreendimento do Braço de Prata, vai estar de portas abertas ao público no próximo fim de semana, 21 e 22 de setembro.

O projeto é um dos 50 espaços incluídos na edição de 2019 da iniciativa Open House Lisboa, que todos os anos dá a conhecer o interior de vários edifícios lisboetas.

A oitava edição do Open House da capital está subordinada ao tema “Lisboa sem centro”, e pretende “descentralizar, diversificar e ampliar o conhecimento arquitetónico da capital”.

O Prata Riverside Village é um projeto da VIC Properties desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, que prevê a construção de 12 lotes de habitação naquela zona da freguesia de Marvila.

A inclusão do projeto no roteiro do Open House Lisboa devido à intenção de “construir de raiz uma pequena vila à beira rio na continuação natural do Parque das Nações (…) requalificando uma zona da cidade que duramente décadas esteve abandonada”, lê-se numa nota enviada esta quarta-feira à imprensa.

As visitas, gratuitas, terão lugar no sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 18h00. Podem ser feitas com um voluntário ou acompanhadas por um especialista, sendo que neste caso necessitam de marcação.

Também incluídos no roteiro do Open House Lisboa estão espaços como o Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, a Biblioteca Nacional ou a Fábrica de Água de Alcântara.