Novabase propõe aos acionistas redução do capital social para 33 milhões de euros para cobrir prejuízo

A administração da Novabase vai propor a redução do capital social da empresa de 54,6 milhões de euros para quase 33 milhões, de modo a cobrir os prejuízos e a libertar o excesso de capital, foi comunicado ao mercado.

A proposta integra a ordem de trabalhos da assembleia-geral de acionistas, a realizar-se no dia 24 de maio, por meios telemáticos.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração propõe, assim, que os acionistas deliberem "sobre a redução do capital social da sociedade de 54.638.425,56 euros para 32.971.463,70 euros".

Esta redução destina-se à cobertura de prejuízos e à libertação do excesso de capital, a realizar através da diminuição do valor da totalidade das ações de 1,74 euros para 1,05 euros.

A proposta de aplicação dos resultados da Novabase, outro dos pontos em cima da mesa, também prevê a transferência de 1.025.507,61 euros (lucro apurado nas contas individuais de 2021) para os resultados transitados, de modo a cobrir parte dos prejuízos existentes.

Em 31 de dezembro de 2021, as contas da empresa apresentavam um prejuízo transitado de 5.843.725,47 euros.

A IBI, acionista da Novabase, apontou também a nomeação de Benito Vázquez Blanco para o cargo de membro do Conselho de Administração para o remanescente do triénio 2021-2023, em substituição de José Sancho Garcia, cuja renúncia foi esta quarta-feira divulgada.

Por sua vez, a HNB propõe a eleição de Francisco Antunes para a Administração da empresa.

Na reunião, os acionistas também vão ainda votar o relatório de gestão e as contas da empresa, deliberar sobre a compra e venda de ações próprias e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização.