Novas empresas responsáveis por 15% do emprego criado na década

Armazém Cowork, Porto © Adelino Meireles/Global Imagens

O empreendedorismo está a mudar o tecido empresarial português, com as empresas mais jovens a desempenhar um papel "cada vez mais relevante" na economia nacional. A conclusão é da Informa D&B, que analisou os dados da criação de empresas na última década e concluiu que, das 419 mil sociedades constituídas entre 2012 e 2022, cerca de 69% operam nos setores dos transportes, atividades imobiliárias, TIC (tecnologia e informação) e construção. Não só mais de metade delas chegaram à idade adulta, como contribuíram, coletivamente, para 15% do emprego criado no país.

"A criação de novas empresas é um dos reflexos da vitalidade de cada período da história económica do país. Com este estudo do empreendedorismo na última década, quisemos perceber de que modo as novas empresas estão a enriquecer este processo, quer nas suas dinâmicas setoriais, quer na sua capacidade de crescer a nível de negócio e de criação de emprego", diz a diretora-geral da Informa D&B, Teresa Cardoso de Menezes. O seu contributo para a maior abertura ao exterior da economia nacional é também realçado, já que uma em cada dez novas empresas exporta logo no primeiro ano de atividade.

Diz a Informa D&B que a última década em Portugal foi de "crescimento robusto e consistente" do empreendedorismo, 17% acima da década anterior, e com a criação de novas empresas a passar de 29,2 mil, em 2012, para mais de 46,5 mil, em 2022.

Mais importante ainda, e embora a pandemia tenha "afetado significativamente" este segmento empresarial - que caiu em 2020 e 2021 -, no passado, Portugal conseguiu já registar a segunda melhor marca de sempre na constituição de empresas. Destaque ainda para o "forte aumento" da criação de empresas de cariz tecnológico, que mais do que duplicou, passando de 1300 novas sociedades, em 2012, para mais de três mil, em 2022. Numa década, foram criadas quase 21 mil startups de cariz tecnológico.

A reconfiguração setorial é também visível pelos dados de setores como o comércio por grosso e a retalho, responsáveis por 9% e 16% das novas empresas criadas em 2012, e que, em 2022, contribuíram apenas com 5% e 10%, respetivamente. A indústria também perdeu terreno, com apenas 5% das novas constituições, contra os 8% em 2012, bem como a agricultura, cujo contributo no empreendedorismo caiu de 5% para 3%.

Em contrapartida, os transportes, que em 2012 contribuíam apenas com 3% das novas empresas, foram responsáveis por 9% das constituições em 2022. A taxa anual de crescimento deste setor foi de 16,5%, fruto do acréscimo "de forma esmagadora" da atividade do "transporte individual de passageiros em veículo ligeiro" (TVDE).

Sobre o emprego, e apesar de 90% das novas empresas terem como sócios apenas pessoas singulares, os dados mostram que, entre 2017 e 2021, elas foram responsáveis por 15% do emprego criado no país. Em causa estão os 1,4 milhões de novos postos de trabalho gerado na economia nacional neste período e, em conjunto com as empresas jovens, ou seja, as constituídas há cinco anos ou menos, elas contrataram quatro em cada dez novos colaboradores (41% do total), acima do contributo das empresas adultas (até 19 anos) e das maduras (com mais de 20 anos), que asseguraram 32% e 27%, respetivamente, dos novos empregos.

Destaque especial, nesta matéria, para os setores de atividades imobiliárias, de alojamento e restauração e para os serviços gerais, áreas onde o contributo das novas empresas na criação de emprego foi de 31%, 22% e 20%, respetivamente. Juntando os postos de trabalho criados pelas sociedades jovens, nos últimos dez anos as empresas com cinco anos ou menos de existência criaram 62% (seis em cada dez) dos novos empregos no imobiliário e 53% (mais de cinco em cada dez) no alojamento e restauração.

Mais pequenas e mais exportadoras

Mas nem tudo é maior nesta década. Na verdade, as novas empresas têm vindo a reduzir a sua dimensão: em 2022, quase metade delas têm um capital social inferior a mil euros, quando, em 2012, eram apenas 33%. Também o número de empregados e de volume de negócios encolheu, com ambos os indicadores a recuarem 20% numa década.

Por outro lado, nascem com uma vocação exportadora maior. Em 2021, 10,3% das empresas exportaram logo no primeiro ano de atividade, percentagem que situava nos 9,5% em 2012. As exportações representam uma parte cada vez maior no negócio destas empresas, passando de 50%, em 2012, para os 63%, em 2021. Destaque, a este nível, para as TIC, com uma taxa de exportação de quase um terço logo no primeiro ano de vida.

Conclui ainda a Informa D&B que as novas empresas têm um crescimento "bastante rápido" nos primeiros anos de vida. Ao fim de cinco anos, o seu volume de negócios é cinco vezes superior ao que registaram no ano de arranque e o número de empregados duplica. Mais de metade das novas empresas na última década sobrevivem aos primeiros 5 anos de atividade, com 51% do total a conseguir atingir a idade adulta, acrescenta.