Novas instalações da RTP no Faial vão custar 350 mil euros

As obras de remodelação da antiga escola Coronel Silva Leal, na cidade da Horta, Açores, arrancaram na segunda-feira, orçadas em 350 mil euros, e vão permitir instalar a nova delegação da RTP.

O anúncio foi feito hoje por Cristina Vaz Tomé, administradora da RTP, em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao espaço, que considerou ser uma mais valia para a RTP não apenas pela maior “dignidade” que as instalações oferecem, mas também pela “renovação profunda” que está associada a este investimento.

“Além destas obras, que vão garantir mais dignidade à RTP, está também prevista uma renovação profunda dos meios tecnológicos”, realçou Cristina Vaz Tomé, lembrando que será construído um novo estúdio de rádio e um novo estúdio de televisão, este último com tecnologia virtual “bastante avançada”.

Antes da instalação dos novos equipamentos serão efetuadas obras de adaptação do 1.º andar da antiga escola primária da Matriz, que foram adjudicadas à empresa Tecnovia, e que têm um prazo de execução de três meses.

Após a conclusão das obras é que a RTP irá proceder à instalação dos novos equipamentos na futura delegação da RTP no Faial, que se prevê venha a abrir as suas portas em setembro deste ano.

José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, entidade que cedeu o espaço onde vai funcionar a delegação da RTP no Faial, manifestou também a sua satisfação pelo arranque das obras, que considerou serem importantes não apenas para melhorar as condições de trabalho, mas também pera melhorar os conteúdos da estação pública.

“Queria saudar o início das obras que vão dar melhores condições de trabalho para as pessoas que aqui trabalham, mas também fazer com que a RTP consiga mais e melhores conteúdos”, sublinhou o autarca socialista.

Além da realização intercalar do “Jornal da Tarde” dos Açores, a delegação da RTP no Faial é também responsável pela apresentação do programa “Parlamento”, além de efetuar, regularmente, diretos, programas especiais e notícias, para rádio e televisão, sobre o que de mais importante acontece no Faial e também nas ilhas mais próximas.