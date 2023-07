Novas notas de euro com rios, pássaros ou mãos? Agora, escolha o tema de que mais gosta

European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde attends the European Parliament Committee on Economic Affairs at the EU Parliament in Brussels on June 05, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) © AFP

As novas notas de euro a emitir pelo Banco Central Europeu (BCE) vão ter na sua frente e verso motivos alusivos a um de sete temas, agora submetidos a concurso, a votação. Os temas pré-selecionados, ontem revelados, são: "aves", "cultura europeia", "mãos", "futuro da Europa", "rios", "valores europeus" amigos do ambiente e "Europa, nós próprios".

Portanto, três opções relativamente concretas (aves, rios e mãos), quatro mais intangíveis e mais ligadas ao ideário europeu.

Ontem, o BCE revelou esse naipe das opções temáticas gráficas (de novo desenho) para as futuras notas e convidou os europeus a participar num inquérito através do qual podem escolher o tema que preferem. Estas notas devem entrar em circulação só daqui a três anos. O BCE diz que prevê decidir sobre o início da produção da notas em 2026.

Para já, a autoridade presidida por Christine Lagarde convida os cidadãos "a expressar as suas preferências relativamente aos temas pré‑selecionados, num inquérito público aberto até 31 de agosto de 2023".

O BCE refere que "utilizará os resultados dos inquéritos para selecionar, até 2024, o tema para a próxima geração de notas de euro e que depois disso, "realizará um concurso para o desenho das novas notas".

Nessa altura, "os cidadãos europeus terão, mais uma vez, a oportunidade de expressar as suas preferências quanto às opções de desenho resultantes desse concurso".

"Está previsto que o BCE decida em 2026 sobre o futuro desenho e o início da produção e emissão das novas notas", confirma fonte oficial. Serão produzidas novas notas de 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euros.

"Em maio de 2016, o conselho do BCE decidiu cessar a produção de notas de 500 euros, atendendo aos receios de que estas notas possam ser utilizadas em atividades ilícitas". No entanto, as que existem "continuarão em circulação e podem ser utilizadas sem restrições, incluindo pagamentos".

E porque são necessárias novas notas? Segundo o BCE, "todos os bancos centrais atualizam regularmente as suas notas ou desenvolvem novas para dissuadir os falsificadores".

"A primeira série de notas de euro foi introduzida há mais de 20 anos [o euro em notas e moedas começou a circular a 1 de janeiro de 2002] e a segunda série entrou em circulação em 2013".

Produzir novas notas "é também uma oportunidade para as tornar mais atrativas, mais significativas e mais inclusivas".

E porquê um novo desenho para as notas? "As notas são um símbolo tangível e visível da unidade europeia e temos a responsabilidade de as manter atualizadas", que estas sejam "atrativas" e que "os cidadãos europeus possam identificar‑se com elas".

Sete temas gráficos, um deles nascerá nas notas em 2026

Quanto ao concurso para escolher o motivo das futuras novas notas de euro, que está a decorrer desde ontem e até 31 de agosto, ele põe à consideração da população europeia sete temas, como referido. Pode responder ao inquérito e dar a sua opinião aqui, neste link: https://epsilon.escb.eu/limesurvey3/486783?lang=pt.

1. Com o tema "A nossa Europa, nós próprios" pretende-se, caso seja este o escolhido, chegar a proposta gráfica que reflita a forma como "crescemos como indivíduos, mas também como parte de uma comunidade, através da nossa relação uns com os outros. Temos as nossas próprias histórias e identidades, mas também partilhamos uma identidade comum enquanto europeus. Este tema evoca a liberdade, os valores e a abertura das pessoas na Europa", diz o BCE.

2. O tema "aves: livres, resilientes e inspiradoras" surge porque "os pássaros não reconhecem fronteiras nacionais e simbolizam a liberdade de movimento. Os seus ninhos recordam‑nos o nosso desejo de construir lugares e sociedades que nutrem e protegem o futuro".

3. O motivo da "cultura europeia" vai no sentido de evocar "a riqueza do património cultural europeu e a dinâmica dos setores culturais e criativos reforçam a identidade europeia". Além disso, a cultura também "une as pessoas", afirma o BCE.

4. O tema "Mãos: juntos construímos a Europa" surge porque "as mãos construíram a Europa, a sua infraestrutura física, o seu património artístico e realizações".

5. Há ainda o tema "o futuro pertence-lhe". Com este o BCE pretende um grafismo que verse sobre "as ideias e inovações que moldam o futuro da Europa" e que se "encontram fundamentalmente enraizadas em cada cidadão europeu". "As imagens para este tema representam os agentes da imaginação coletiva" e representam "o potencial inesgotável dos europeus".

6. O motivo fluvial "Rios: águas da vida na Europa" foi pré-selecionado pelo BCE porque, diz a entidade sediada em Frankfurt, "os rios europeus cruzam fronteiras", "ligam‑nos uns aos outros e à natureza" e "representam o fluxo de um continente dinâmico, em constante mutação".

7. Finalmente, o tema "valores europeus refletidos na natureza". Com este o BCE quer refletir nas futuras notas (se este motivo for o vencedor do inquérito" a ideia de que "a União Europeia é uma organização, mas também um conjunto de valores". "Dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de direito e direitos humanos são elementos constitutivos da Europa", sendo que o tema gráfico que daqui nascer deve "associar esses valores ao respeito pela natureza e à preservação do ambiente".

Diz o banco central que "entre dezembro de 2021 e março de 2022, pedimos a pessoas de todos os países da área do euro que dessem a sua opinião sobre possíveis temas para as futuras notas".

Depois disso apurou-se a referida lista de sete temas pré‑selecionados "que tem em conta as sugestões de um grupo consultivo, composto por membros de todos os países da zona euro", explica o BCE.