PRR: Pontes e 1250 milhões para dar casa a 26 mil famílias entre as propostas

As linhas gerais com que se cose o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) serão apresentadas esta terça-feira, com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, mas o jornal Público antecipa esta segunda-feira nove das propostas que constam do rascunho.

António Costa avança ao Público que “é um plano para oportunidades únicas”, reforçando que se trata de “um programa contratualizado” e não de “um cheque em branco”.

Este PRR candidata-se a um montante total de 12,9 mil milhões de euros de subvenções e um valor máximo de 15,7 mil milhões de euros de empréstimos, que têm impacto na dívida. O plano, que terá de estar cumprido até 2026, divide-se em três eixos principais: resiliência, transição digital e transição climática.

Entre as propostas está um montante de 1250 milhões de euros para garantir que 26 mil famílias têm acesso a habitação digna, noticia o Público, através de casas novas ou da recuperação e intervenção nas habitações. A ajuda poderá ser prestada através das autarquias ou do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Estará ainda previsto um montante de 250 milhões de euros para responder a casos de alojamento temporário e urgente ligados a casos de violência doméstica.

Outra das propostas menciona novas ligações, incluindo uma que ligue Bragança a Puebla de Sanabria, em Espanha. Também está contemplada a ligação a Moraleja, em Espanha, através da expansão do IC31 (Castelo Branco/Monfortinho). O Público avança ainda a construção de uma ponte entre Sanlucar de Guadiana e Alcoutim e outra sobre o Rio Sever. Ao todo, o PRR indica que o investimento feito nestas ligações a Espanha poderá ascender aos 102 milhões de euros. O país vizinho assegurará outra parte dos custos, é indicado.

O PRR menciona também que Portugal poderá recorrer a 93 milhões de euros para comprar meios aéreos próprios de combate aos incêndios.

Na saúde, o plano estipulará o investimento em meios complementares de diagnóstico nos centros de saúde. Um dos objetivos desta medida passará pela libertação dos hospitais, reforçando as tarefas dos centros de saúde, nomeadamente na área do diagnóstico. Também está contabilizada a criação de mais de oito mil camas de cuidados continuados, num investimento que rondará os 200 milhões de euros.

Já nos transportes, o Público antecipa que o PRR propõe a criação de um elétrico rápido em Loures (LRT), que ligará a estação de Metro de Odivelas ao Infantado, passando pelo Hospital Beatriz Ângelo, Póvoa de Santo Adrião, Santo António dos Cavaleiros. No Porto, é referida a criação de um autocarro autónomo no Porto.

As restantes medidas incluem a criação de onze novas estações de tratamento de lamas, respondendo aos pedidos de Bruxelas sobre a transição energética; juntar todos os serviços públicos num único portal ou reservando ainda um montante de milhões de euros para a área da ciência e indústria.