Novas regras “dão resposta aos desafios do mundo digital”

As novas regras de proteção de dados pessoais na União Europeia, que vão entrar em vigor em maio, “dão resposta aos aos desafios que o mundo digital coloca à proteção de dados”.

A garantia é dada pelo primeiro-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, o vice-presidente Andrus Ansip e as comissárias Věra Jourová e Mariya Gabriel numa declaração conjunta divulgada esta sexta-feira a propósito do Dia Europeu da Proteção de Dados, que se comemora este domingo.

“2018 será um ano marcante para a proteção de dados na Europa” e “faltando um pouco mais de 100 dias antes da aplicação da nova legislação, a Comissão adotou orientações para as autoridades nacionais de proteção de dados, as administrações nacionais e as empresas no sentido de estarem preparadas para o grande dia”, afirmam os responsáveis do executivo comunitário.

Os membros da Comissão garantem que os europeus vão beneficiar de novos direitos. A começar pelo “direito a informações claras e compreensíveis” que “impedirá que as empresas se escondam atrás de linguagem jurídica complicada para obter o seu consentimento”.

A portabilidade, isto é, o direito de transferir os seus dados de um serviço para outro, é mais um novo direito que permite mudar de serviços facilmente, lê-se na declaração conjunta divulgada em Bruxelas, que destaca ainda o facto de direitos já existentes, como o direito a ser esquecido, “são agora claros”.

Outra grande novidade das novas regras salientada pela Comissão é a “garantia da continuação da proteção de dados sempre que os dados pessoais atravessarem fronteiras”.

“Se uma empresa recolher dados na Europa terá de respeitar as normas europeias se os analisar no estrangeiro. Este fator é essencial num mundo global e interligado”, defendem os responsáveis da CE.

Os membros da Comissão destacam ainda a regra que determina que “se os dados pessoais detidos por uma empresa forem expostos devido a um ciberataque, a empresa deverá informar as autoridades e os utilizadores dentro de 72 horas”.