Nove empresas certificadas em conciliação entre vida profissional e pessoal

Foram 58 as entidades que aderiram ao Pacto para Conciliação, um dos eixos do 3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Pessoal e Familiar, lançado pelo Governo a 5 de dezembro de 2018, com o compromisso de implementarem um sistema de gestão da conciliação com base na norma portuguesa NP4552:2016. Passado pouco mais de um ano, há nove empresas que já obtiveram essa certificação, revela o gabinete da Ministra de Estado e da Presidência, num balanço à execução das medidas do programa.

Novadelta, Eurest, Câmara Municipal de Lagoa, Loulé Concelho Global, Cascais Ambiente e quatro empresas do Grupo AdP – Águas de Portugal SGPS (holding), nomeadamente as Águas de Portugal Serviços, Águas de Portugal Internacional e Águas de Portugal Energias já adotaram as medidas promotoras da conciliação.

O Governo lançou uma linha de apoio financeiro com uma dotação indicativa de 21,5 milhões de euros para aumentar a competitividade das PME, que atribui dois pontos de majoração aos projetos que incluam a implementação de sistemas de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Neste momento, indica o balanço do Governo, “encontram-se registados com decisão favorável 51 projetos, correspondendo a um investimento total de cerca de 20 milhões de euros e a um incentivo de 5,2 milhões de euros”.