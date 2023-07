Novo aeroporto: Burocracia e atrasos podem fazer derrapar calendário três meses

A coordenadora da Comissão Técnica Independente para o estudo da expansão aeroportuária de Lisboa, Maria do Rosário Partidário. © LUSA

Os trabalhos da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa estão atrasados. O relatório final produzido pela Comissão Técnica Independente (CTI) poderá correr o risco de não chegar às mãos do governo até 31 de dezembro, conforme previsto na resolução do Conselho de Ministros. A culpa, garante a coordenadora do grupo de trabalho, é da burocracia.

"A terceira fase [dos trabalhos] está prevista para dezembro 2023 ou janeiro de 2024, decorrente dos dois ou três meses de atraso. Este atraso decorre das dificuldades burocráticas e administrativas que temos tido e não do nosso trabalho", garantiu esta terça-feira, 11, Rosário Partidário durante a segunda conferência pública da CTI para a apresentação das conclusões das atividades desenvolvidas na segunda fase de trabalhos.

A demora do governo no pagamento das verbas para a contratações dos 25 estudos necessários à avaliação do futuro aeroporto da região de Lisboa é o motivo principal que fez derrapar a calendarização. Conforme o Dinheiro Vivo avançou, a ultima tranche do cheque global de 2,3 milhões de euros só chegou aos cofres do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no final de abril, comprometendo a contratação dos estudos que deveria ter começado a ser feita em janeiro, ou seja, seis meses depois.

Rosário Partidário assumiu que as dificuldades burocráticas se referem a estes contratos. "Temos apenas quatro contratos assinados dos vinte e muitos", enquadrou. Sobre o motivo deste atraso, atirou: "Também gostava de saber, é uma das grandes questões", desabafou, atirando as responsabilidades ao LNEC. "Somos uma consequência", disse.

Mas garantiu que a CTI "está a trabalhar a um ritmo que permita entregar os estudos no final do ano". " Os atrasos estão a ser absorvidos pela nossa capacidade de resposta", garantiu, atestando que o grupo de trabalho está a fazer os possíveis para entregar o documento dentro do prazo definido.

A CTI apresentou hoje os cinco fatores críticos de decisão para avaliar as nove opções estratégicas do futuro aeroporto da região de Lisboa. A segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento são os fatores críticos de decisão que integram o quadro de avaliação estratégico.

Em atualização