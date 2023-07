Novo aeroporto: Comissão Técnica Independente apresenta critérios de decisão

Maria do Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente © Gerardo Santos / Global Imagens

A Comissão Técnica Independente, que está mandatada pelo governo para fazer os estudos necessários para a expansão aeroportuária da região de Lisboa, vai apresentar publicamente, esta terça-feira, 11, as conclusões das atividades desenvolvidas na segunda fase de trabalhos.

O grupo de trabalho, liderado por Rosário Partidário, apresentará, esta tarde, no auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, o Relatório dos Fatores Críticos de Decisão que elenca os cinco critérios que servirão para triar as nove opções estratégicas definidas na primeira fase.

A segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento são os fatores críticos de decisão que integram o quadro de avaliação estratégico.

A CTI explica, no documento que já foi publicado na sua página e que será hoje esmiuçado, que este quadro se destina a "avaliar, e selecionar as opções estratégicas plausíveis que podem dar resposta à necessidade de aumentar a capacidade aeroportuária da Região de Lisboa, e que são objeto de decisão pelos tomadores de decisão".

Os fatores críticos, adianta, "são usados na avaliação como fatores de sucesso, chamando a atenção para poucos, mas muito relevantes aspetos que podem determinar o sucesso da decisão ao revelarem riscos ou oportunidades dessa decisão para o ambiente e a sustentabilidade".

Os cinco fatores

Foi em abril que CTI anunciou as noves opções estratégicas que vão seguir caminho nas próximas fases de trabalho. À lista inicial das cinco propostas do governo, que inclui Portela+Montijo; Montijo + Portela; Campo de Tiro de Alcochete; Portela + Santarém e Santarém, Rosário Partidário acrescentou mais quatro: Portela+ Alcochete, Pegões, Portela+Pegões e Rio Frio+Poceirão.

Agora, o documento que entrou ontem em consulta pública durante um período de 20 dias, vem definir os cinco fatores à luz dos quais serão analisadas as opções em cima da mesa.

O primeiro refere-se à segurança aeronáutica e analisa potenciais conflitos com aéreas militares, a probabilidade de conflito com aves, a limitação à operação de drones e as novas tecnologias.

Segue-se a acessibilidade e território que visa avaliar "as soluções de acessibilidade e o contributo para o desenvolvimento e coesão territorial das opções estratégicas, atendendo às infraestruturas e aos serviços associados aos distintos modos de transporte, em particular o ferroviário, bem como as implicações dos processos de expropriação quando necessários".

Em terceiro lugar, sobre a saúde humana e viabilidade ambiental, a CTI irá ter em consideração fatores como a exposição ao ruído e à poluição do ar, os riscos de inundação e de subida do nível do mar e os riscos industriais e de perigosidade sísmica.

O quarto fator crítico de decisão respeita à conectividade e desenvolvimento económico e analisará, por exemplo, a competitividade e desenvolvimento do hub, os impactos macroeconómicos e a capacidade de expansão aeroportuária.

Por fim, o investimento público e o modelo de financiamento também integram a lista e aqui importará perceber o valor para concessionário, as necessidades de financiamento e a rapidez de execução.

Este quadro de avaliação marca o fim da segunda fase de trabalhos da CTI que tem como objetivo responder às três questões que guiam os estudos: Como aumentar a capacidade aeroportuária da Região de Lisboa, em modelo dual ou único?; Como evoluir para um hub intercontinental? e, por últmo, Será necessário desativar, ou não, o aeroporto Humberto Delgado ?

A CTI terá de entregar ao governo, até 31 de dezembro, o relatório com as conclusões do seu trabalho indicando qual é a melhor solução para o futuro aeroporto da região de Lisboa.