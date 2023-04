Novo aeroporto: CTI quer solução a curto prazo e transitória devido aos constrangimentos na Portela

© André Luís Alves/Global Imagens

Os problemas de congestionamento no aeroporto Humberto Delgado continuam a adensar-se e a urgência na sua resolução exige uma solução curto prazo, enquanto não existir uma infraestrutura nova, defendeu esta quinta-feira, 17, a líder da Comissão Técnica Independente (CTI) que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa.

Maria do Rosário Partidário sublinhou urgência de um novo aeroporto para a região de Lisboa e assegurou que é necessária uma solução rápida e de transição enquanto a opção definitiva não estiver concluída. A responsável garantiu que apesar de a Resolução do Conselho de Ministros pedir uma resposta a 50 anos, a CTI está a trabalhar "em três prazos: o longo prazo, o curto e o período de transição", enumerou.

"Estamos muito conscientes dos sérios constrangimentos que neste momento existem no aeroporto Humberto Delgado. Queremos atender ao curto prazo e fazer o possível para minimizar os constrangimentos", referiu durante a primeira conferência organizada pela CTI, que decorre esta tarde no LNEC. Desta forma, a CTI prevê "atender a uma solução num período de transição, que terá de ser relativamente curto".

Primeira fase concluída

A CTI foi criada em novembro de 2022, altura em que se iniciaram também os trabalhos da primeira fase com os estudos preparatórios. Durante os últimos meses, ouviu 31 entidades públicas e privadas, promoveu mesas temáticas com 70 especialistas e recebeu milhares de contributos através da plataforma online aeropoarticipa.pt.

"Esta primeira fase teve como objetivo o reconhecimento e a triagem das possibilidades e procurar as opções estratégicas para chegar aos objetivos pretendidos. Deveríamos mapear as propostas e expetativas existentes mas também outras possibilidades de desenvolvimento", esclareceu a líder da CTI.

Em cima da mesa do grupo de trabalho liderado por Maria do Rosário Partidário há três problemáticas que procuram resposta até ao final do ano: o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa em modelo dual ou único, a evolução para um hub intercontinental e a possibilidade de desativar ou não a Portela. "Estas são as três questões fundamentais que têm orientado os trabalhos", indica a responsável.

A segunda fase arranca agora com a criação do quadro de avaliação estratégico e com a contratação de equipas especializadas para prosseguir os trabalhos. Como Dinheiro Vivo avançou,a CTI aguardava o último cheque do governo, no valor de 1,8 milhões de euros, para poder lançar os concursos para as contratações necessárias.

Em maio, a CTI entra naquela que será a terceira parte do seu trabalho com a avaliação final das opções estratégicas. A CTI irá apresentar ainda esta tarde as soluções que passam à próxima etapa, bem como os critérios de viabilidade técnico-científicos que as sustentam. Até agora há 17 hipóteses em cima da mesa e a CTI irá apresentar a short list daquelas que são viáveis para prosseguir caminho na avaliação.