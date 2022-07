Novo aeroporto: Portugal pode perder até 21,4 mil milhões de euros se esperar por Alcochete

© Goncalo Villaverde

Portugal pode perder até nove mil milhões de euros nos próximos cinco anos devido à falta de um novo aeroporto. Com a Portela no limite da sua capacidade, e sem uma alternativa à vista, a ausência de uma infraestrutura que permita acompanhar a rápida recuperação do turismo pode ter custos pesados para a economia nacional.

Um estudo realizado pela consultora Ernst & Young (EY) para a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), apresentado esta quinta-feira, 14, revela que até 2027 a perda de potencial acumulada de riqueza gerada (VAB) atinja os 6,8 mil milhões de euros, representando menos 27,7 mil empregos anuais. Isto, no cenário "menos mau", diz a CTP, se a solução for Portela+1 e estiver operacional em 2028. Ou seja, se o Montijo avançar como alternativa complementar ao aeroporto Humberto Delgado, a perda da receita fiscal está estimada em 1,9 mil milhões de euros. "Se juntarmos ao VAB não realizado os impostos não cobrados, o país pode vir a perder cerca de nove mil milhões de euros até 2027. As perdas económicas podem ascender a 0,77% do PIB e a 0,99% no emprego nacional, neste cenário de decisão adiada e de recuperação rápida", perspetiva a consultora.

Num cenário que considera a construção de raiz em Alcochete, operacional apenas em 2034, a espera pode vir a custar 21,4 mil milhões de euros perdidos para a economia nacional e menos 40 mil postos de trabalho.

"Num cenário extremo, em que a procura turística ultrapassa a registada em 2019 e em que a decisão sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa continua adiada (cenário Portela+1 ou novo aeroporto disponível em 2034 e recuperação da procura em 2023) estima-se que os impactos globais acumulados no VAB deverão atingir os 21,4 mil milhões de euros. Este impacto económico significaria em média cerca de menos 40 mil empregos anualmente e uma receita fiscal perdida de seis mil milhões de euros até 2014", adianta o estudo.

(Em atualização)