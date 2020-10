Novo Banco confirma Andrés Baltar como novo administrador. Comissão executiva mais magra

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

O Novo Banco confirmou que o seu conselho geral e de supervisão aprovou esta quinta-feira a nomeação de Andrés Baltar como novo membro da comissão executiva do banco, que passa de oito para seis membros.

A nomeação do banqueiro espanhol está dependente da avaliação de adequação e idoneidade (fit and proper, em inglês) por parte do supervisor.

Baltar vai assumir a área de empresas, substituindo Vítor Fernandes no cargo. Saem ainda mais dois administradores executvos: José Eduardo Bettencourt e Jorge Freire Cardoso. A notícia já tinha sido avançada ontem pelo Eco, que adiantou que António Ramalho se mantém como presidente da comissão executiva.

Segundo o comunicado do Novo Banco, "Andrés Baltar tem mais de 20 anos de experiência em banca de empresas, tendo liderado esta área do Barclays Bank na Europa, que incluía a responsabilidade por Portugal e Espanha. Os mais de 6 anos de trabalho direto em Portugal, permitiu-lhe adquirir um profundo conhecimento do setor empresarial português e do segmento de PME", destaca.

Adianta que Andrés Baltar, formado na Universidade de Deusto em Bilbau, está no grupo Barclays desde 2001, depois de 12 anos na operação em Madrid do Manufacturers Hanover Trust / Chemical Bank / The Chase Manhattan Bank.

O chairman do banco, Byron Haynes, afirmou, citado no comunicado, que Baltar "é um importante contributo à equipa do conselho executivo e com a sua riqueza de conhecimento e experiência de banca de empresas, ajudará a crescer e a desenvolver o segmento de empresas e PME (pequenas e médias empresas)".

O Novo Banco foi criado em 2014 para gerir os ativos não tóxicos do Banco Espírito Santo. O principal acionista é a norte-americana Lone Star, que comprou 75% do capital do banco em 2017. O Fundo de Resolução bancário, que está na esfera pública, detém os restantes 25%.