Novo Banco ficou com mais de metade das transferências e subsídios públicos em 2020

Ricardo Salgado, o antigo presidente do BES. Fotografia: Vítor Rios / Global Imagens

O universo Novo Banco (a parte menos má do antigo BES) absorveu mais de metade do valor concedido pelo governo a título de transferências e subsídios, indicou, esta quarta-feira, o Tribunal de Contas (TdC), no seu Parecer à Conta Geral do Estado relativa a 2020 (CGE 2020), documento que entregou à Assembleia da República.

O Tribunal liderado por José Tavares refere que a despesa "aumentou em reflexo" de várias responsabilidades. Na parte das transferências e dos subsídios, o auditor diz que no ano passado foram concedidos apoios desse tipo no valor de "1,9 mil milhões de euros, sendo cerca de mil milhões de euros relativos à transferência do Fundo de Resolução para o Novo Banco". Em rigor, foram 1035 milhões de euros, quase tanto quanto a ajuda à TAP.

O Fundo de Resolução (FR) é formalmente dos bancos (incluindo a CGD, que é pública), mas como não tem dinheiro suficiente para amparar os múltiplos problemas e crises bancárias das últimas décadas, têm de ser os contribuintes a fazer esse esforço. Porque depende do Estado e tem como objetivo manter a estabilidade financeira nacional, o FR é considerado uma entidade pública.

Desde a crise financeira, em 2008, até 2020, os bancos já exigiram 29,1 mil milhões de euros em apoios públicos, tendo gerado receitas para o Estado (devolução de ajudas, juros recebidos, dividendos, etc.) de apenas 7,3 mil milhões de euros.

Ou seja, em termos líquidos acumulados, o setor financeiro português "originou um saldo desfavorável para o Estado de -21,8 mil milhões de euros", o que equivale a 10,9% do produto interno bruto (PIB), calcula o TdC.

"Ao longo deste período de 13 anos, o BES/NB foi a instituição financeiros maior beneficiária destes apoios públicos", observam os juízes.

