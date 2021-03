Novo Banco ia precisar de pelo menos 4,5 mil milhões, segundo a primeira administração

João Moreira Rato © Steven Governo / Global Imagens

A primeira administração do Novo Banco, após a resolução do BES, no verão de 2014, admitia necessidades de capital que chegariam aos 4,5 mil milhões de euros, para cobrir os riscos então considerados no balanço do banco e também para a adequação gradual dos rácios de solvabilidade às exigências prudenciais impostas a partir desse ano aos bancos.

Os cálculos, por alto, foram revelados ontem por João Moreira Rato, ex-administrador financeiro do Novo Banco, em resposta aos deputados da comissão parlamentar de inquérito às perdas da instituição que, atualmente, acumula injeções de capital do Fundo de Resolução de 7,8 mil milhões de euros, cerca de três mil milhões dos quais já depois da venda do banco à Lone Star.

Segundo Moreira Rato, a gestão liderada por Vítor Bento, que conduziu o banco de julho a setembro de 2014, previu logo após a resolução do banco, no início de agosto, necessidades de capitalização "de mais de três mil milhões de euros", com base numa avaliação levada a cabo pelo Deutsche Bank, banco de investimento chamado a assessorar o conselho de administração para um plano de aumentos de capital graduais de privados.

"Identificámos, na altura, como alvo possível algo acima de três milhões de euros, em termos do que achávamos que devia ser uma recapitalização do banco naquela fase", respondeu à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, sobre as estimativas de provisões já depois da decisão de terem sido assegurados 4,9 mil milhões de injeção para o capital do então chamado "banco bom".

A estimativa era feita ainda sem um balanço de abertura do banco, depois de conhecidos os resultados de final de julho desse ano, com o rácio de solvabilidade da instituição a ficar abaixo de 8%, o alvo da gestão, e perante um conjunto de preocupações, onde o crédito em incumprimento não era ainda preocupação principal. Havia uma posição da PT "cujo valor tinha-se vindo a perder constantemente", e que a administração acreditava que ia prosseguir, e uma posição cambial em dólares também considerada um risco, sem contar com as imparidades que pudessem surgir na carteira de crédito.

Estas preocupações, assegurou, foram transmitidas ao Banco de Portugal na altura. Aliás, segundo Moreira Rato, era relativa a estas preocupações a documentação que levava consigo a 1 de agosto, quando o conselho de administração do banco foi chamado a reunir-se com o Banco de Portugal e ficaria a conhecer a decisão de resolução.

"Liberta-se o novo banco dos ativos de má qualidade que levaram à atual situação, expurgando-se incertezas sobre a composição do respetivo balanço, e abre-se assim o caminho para a venda da instituição a investidores privados", afirmava então a deliberação da instituição, segundo lembrou a deputada Mariana Mortágua, procurando saber se o Banco de Portugal sabia que o banco "não estava limpo".

Segundo Moreira Rato, as preocupações transmitidas eram "o suficiente para o Banco de Portugal ter noção, ou, pelo menos, ter sido informado por nós, de que achávamos que o que tínhamos de capital poderia não ser suficiente para lidar com os problemas que adviriam de algumas das posições que estavam no balanço do Novo Banco".

Além dos três mil milhões avaliados como necessários para a recapitalização a que a administração de Vítor Bento se propunha, havia a necessidade de adequar os rácios de solvabilidade às novas regras de Basileia, que da partir de 2014 e até 2019 impuseram o aumento das almofadas de segurança dos bancos.

Para essa adequação, seriam necessários mais 1,5 mil milhões de euros, na estimativa avançada pelo ex-administrador em resposta a Cecília Meireles, do CDS. Seriam "dois ou três pontos percentuais" nos ativos ponderados por risco da instituição - 50 mil milhões de euros.