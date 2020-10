Novo Banco: Orçamento do Estado prevê transferência de 468,6 milhões para o Fundo de Resolução

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 prevê uma transferência de 468,6 milhões de euros para o Fundo de Resolução injetar no Novo Banco.

O Bloco de Esquerda impôs como condição para viabilizar a aprovação do OE para 2021 que não houvesse nova transferência de verbas para o Fundo de Resolução injetar no Novo Banco.



O banco já gastou 2980 milhões de euros dos 3890 milhões de euros previstos no acordo feito com a Lone Star, em 2017, quando o fundo norte-americano comprou 75% do Novo Banco.

As injeções de capital no Novo Banco são feitas ao abrigo do mecanismo de capital contingente acordado na venda do banco, fazendo o Estado transferências anuais para o Fundo de Resolução bancário, que está na esfera pública.

Os montantes injetados visam compensar as perdas relacionadas com a venda de ativos e créditos.

Mas partidos, incluindo o Bloco, levantaram dúvidas sobre o preço a que foram feitas algumas vendas e se o Novo Banco não tem lesado o Estado e o Fundo de Resolução. No final de setembro, os partidos aprovaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do Novo Banco