Novo Banco põe à venda carteira de malparado de 640 milhões

O Novo Banco prepara-se para a venda de uma carteira de crédito em incumprimento no valor de 640 milhões de euros, avança nesta segunda-feira o jornal Eco com base em informação de fontes do mercado.

Segundo o Eco, estão em casa créditos de 20 devedores, incluindo oito créditos de empresas e 12 ligados ao sector imobiliário, numa carteira designada como Projeto Harvey.

As informações gerais sobre a carteira de malparado foram apresentadas nas últimas semanas, estando nesta fase o Novo Banco a permitir acesso a informação mais detalhada pelos potenciais compradores, mediante a assinatura de acordos de confidencialidade.

A venda de carteiras de malparado pelos bancos tem permitido a limpeza dos balanços, mas no caso do Novo Banco tem sido nalguns casos controversa devido ao preço baixo de venda dos ativos sendo as perdas compensadas pelo Fundo de Resolução ao abrigo de mecanismo de capital contingente acordado na venda ao fundo Lone Star, lembra o Eco.

O rácio de malparado do Novo Banco estava no primeiro trimestre deste ano em 8%, sendo objetivo da instituição chegar aos 5% nos próximos dois anos.