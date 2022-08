Novo Banco vende sede por 112,2 milhões de euros

Sede do Novo Banco, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Novo Banco anunciou nesta segunda-feira ter celebrado um contrato de promessa de compra e venda relativo ao atual edifício sede, em Lisboa. O valor de venda do imóvel totalizou 112,2 milhões de euros, refere a instituição num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Após conclusão de um processo de venda competitivo, o Banco celebrou um Contrato de Promessa de Compra e Venda para a venda do edifício da sua atual sede situada na Avenida da Liberdade em Lisboa", lê-se no comunicado.

A transação deverá ficar concluída no terceiro trimestre deste ano e, "nos termos acordados, deverá ter um impacto positivo de 55 milhões de euros no resultado líquido de 2022".

De acordo com mesmo comunicado, "a conclusão da transação hoje [segunda-feira] anunciada e de outras vendas de ativos, celebradas no 3T [terceiro trimestre de] 2022 até à data e previstas pelo Grupo novobanco como medidas para acelerar o desinvestimento de ativos não-core, deverá repercutir-se num aumento de c.40 pb nos rácios de capital".

A instituição refere, ainda que o "Novo Banco Campus no Tagus Park - Oeiras", atualmente em fase de construção, será a nova sede do Banco e das empresas do grupo", devendo a mudança dos "serviços centrais, atualmente localizados no centro de Lisboa", ser feita "de forma faseada".