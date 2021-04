Novo crédito ao consumo cai 1% em fevereiro

Os portugueses recorreram menos ao crédito ao consumo em fevereiro, mês em que contrataram 382 milhões de euros deste tipo de empréstimos, o que representa uma quebra de 1% face ao mês anterior.

O crédito automóvel registou uma descida de 15,6% mas houve um aumento de procura no crédito pessoal e nos cartões de crédito e linhas a descoberto, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

No total, os portugueses endividaram-se em mais 133 milhões de euros em crédito automóvel em fevereiro. No crédito pessoal, os novos contratos ascenderam a 184 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 11% em termos mensais. Nos cartões de crédito e linhas a descoberto, a subida foi de 3,7%, com o valor a atingir os 66 milhões de euros.

Comparando com o mês de fevereiro de 2020, o novo crédito ao consumo registou uma quebra de 41,3%.

O número de novos contratos efetuados em fevereiro último ascendeu a 88744, o que representa um aumento mensal de 4,3% e uma descida homóloga de 36,4%.

Segundo os dados do supervisor, registou-se um aumento de 5,4% no número de novos contratos relativos a crédito pessoal e uma subida de 8,2% no número de contratos referentes a cartões de crédito e linhas a descoberto. No crédito automóvel, foram efetuados menos 14,8% de novos contratos em comparação com o mês de janeiro deste ano.

Atualizada às 11H57 com mais informação