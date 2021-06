Novo crédito ao consumo com descida ligeira em abril

A concessão de novo crédito ao consumo caiu ligeiramente em abril, para os 535 milhões de euros, face ao mês anterior, com a descida no crédito pessoal a contrariar o aumento nos empréstimos para compra de carro e a subida registada no endividamento através de cartões de crédito e linhas a descoberto.

Segundo dados provisórios divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, face a abril de 2020, o novo crédito ao consumo concedido disparou 161%.

No caso do crédito pessoal, registou-se uma quebra mensal de 9,7% para 225 milhões de euros. No crédito automóvel, observou-se uma subida de 8,1% para 222 milhões de euros. Também nos cartões de crédito e linhas a descoberto se registou um aumento do novo financiamento, de 6% para 89 milhões de euros.

