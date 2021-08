Novo crédito ao consumo recua 3,9% em junho

Venda de carros usados © Bruno Simões Castanheira

Os novos contratos de crédito ao consumo ascenderam a 568 milhões de euros em junho, o que corresponde a uma descida de 3,9% em termos mensais.

Comparando com o mês de junho de 2020, trata-se de uma subida de 34%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

No crédito automóvel, a descida observada foi de 1,3% face a maio, para 245 milhões de euros, enquanto que no crédito pessoal se verificou um recuo de 5,2% para 228 milhões de euros e nos cartões e linhas a descoberto se registou uma quebra de 7,2% para 96 milhões de euros.

Em termos acumulados, foi concedido um total de 3,0 mil milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, acima dos 2,7 mil milhões de euros emprestados no primeiro semestre de 2020. O montante está abaixo do nível observado no mesmo período de 2019, de 3,6 mil milhões de euros, antes da grave crise económica que se viveu em Portugal devido às medidas adotadas na gestão da crise sanitária.

Em número de contratos, foram efetuados menos 5,7% contratos em junho face a maio e menos 42% comparando com o mesmo mês de 2020. Em junho deste ano, foram realizados 119 mil contratos, sendo que 68 mil são relativos a cartões de crédito e linhas a descoberto.

Atualizada às 13H11 com mais informação