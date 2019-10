Novo executivo de Costa é o que tem mais governantes desde 1976

O futuro executivo liderado pelo socialista António Costa será o que tem o maior número de governantes desde 1976, 70 no total, entre primeiro-ministro, 19 ministros e 50 secretários de Estado.

De acordo com o arquivo da página oficial do Governo, o executivo que até agora tinha tido mais elementos na sua primeira composição foi o XII, o último liderado pelo social-democrata Aníbal Cavaco Silva (1991-1995), 67 no total.

Com a tomada de posse de 05 de novembro de 1991, esse governo ficou composto pelo primeiro-ministro, 16 ministros, 45 secretários de Estado e cinco subsecretários.

Conforme foi anunciado na semana passada, o segundo executivo liderado por António Costa vai integrar 19 ministros, além do primeiro-ministro, o que o torna o maior em ministérios dos 21 Governos Constitucionais.

No caso das secretarias de Estado, com a exceção do XII Governo que também tinha 50 secretários ou subsecretários de Estado, mas menos ministros, o executivo de Costa continua a ser o mais numeroso.

Dos Governos Constitucionais, os que tiveram mais secretarias de Estado foram o VIII, liderado por Francisco Pinto Balsemão, com 46, o I, chefiado por Mário Soares, com 45, o XIV, de António Guterres, com 42, assim como o executivo cessante de António Costa, com 41 secretários de Estado e ainda o VII, também de Balsemão, com 40.

O único executivo que na sua primeira composição desceu da barreira das três dezenas de secretarias de Estado foi o V, com 29, e teve a liderança inédita de uma mulher, Maria de Lurdes Pintasilgo.

Com 32 secretarias de Estado no elenco original há três governos a destacar: o II, liderado por Mário Soares, o III, encabeçado por Nobre da Costa e o X, a estreia de Cavaco Silva.

Todos os restantes Governos constitucionais desde 1976 tiveram entre 34 e 39 elementos nas secretarias de Estado.

O executivo cessante de António Costa, o XXI Governo Constitucional, tem, desde a última alteração, 17 ministros e 43 secretários de Estado, num total de 61 governantes, menos nove do que a futura equipa governamental já aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.