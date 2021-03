Novo leilão solar será para instalar painéis flutuantes nas barragens

João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

O objetivo já tinha sido assumido por diversas vezes, tanto pelo ministro do Ambiente como pelo secretário de Estado da Energia, mas parece que agora é que vai ser.

"Durante 2021 será lançado um novo leilão solar para superfícies não convencionais, designadamente os espelhos de água dos aproveitamentos hídricos, com tecnologia solar fotovoltaica flutuante", indicam as Grandes Opções para 2021-2025, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Na prática, significa que o governo quer lançar um concurso para instalar painéis fotovoltaicos nas barragens, aproveitando o espaço e a potencialidade dos espelhos de água e evitando a ocupação de terrenos. Já no ano passado um dos assessores do secretário de Estado da Energia, João Galamba, tinha referido que "não é do interesse do governo" ter o Alentejo cheio de painéis.

Na altura, Galamba também tinha admitido a instalação de painéis nos separadores das autoestradas, mas aparentemente, esse objetivo fica posto de lado.

Nas Grandes Opções que seguiram para os parceiros sociais, o governo assume a "intenção de reforçar o peso da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, dando prioridade à instalação de capacidade de produção de energia elétrica com base solar, nomeadamente através de um sistema de leilão competitivo de atribuição de capacidade de injeção na rede elétrica".

O executivo lembra que foi "lançado em 2019 o primeiro leilão em Portugal no qual foram colocados a leilão 1400 MW de capacidade de receção na rede" com preços mais baixos e que "em 2020, foi lançado um segundo leilão de atribuição de capacidade solar, com um total de 700 MW de capacidade de receção na rede", acrescentando que "este segundo leilão revelou-se um novo sucesso, com Portugal a bater um novo recorde mundial com o mais baixo preço de energia solar registado, assinalando-se ganhos para os consumidores na ordem dos 559 milhões de euros a 15 anos."