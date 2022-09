"Novo modelo de Estado deve premiar a criação de valor"

Carlos Lobo, fiscalista. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Antes de subir ao palco da conferência "Covid, guerra, inflação: como deve adaptar-se a fiscalidade no OE2023", promovida pelo GMG, de que o Dinheiro Vivo faz parte, Carlos Lobo ouviu atentamente o discurso do secretário de Estado António Mendonça Mendes que, considera, "clarificou em toda a linha a futura proposta de Orçamento do Estado" (OE). O fiscalista admite concordar com o governante em alguns pontos, nomeadamente "quando falamos de choque fiscal não falamos apenas de impostos". Discorda, contudo, na interpretação que faz do termo. "Na cultura anglo-saxónica, choque fiscal implica uma reestruturação do modelo de Estado; e para um país como Portugal, onde o Estado ainda funciona como no século XIX", essa mudança é fundamental, considera Carlos Lobo.

Com a atual política fiscal, exemplifica, "existe apenas uma orientação paliativa, de analgésico, quando na realidade o paciente precisava de uma operação complexa, profunda e urgente". Para o fiscalista, Portugal precisa de um novo modelo de Estado que premeie a criação de valor e que promova a eficiência, "com impostos que sejam, eles próprios, criadores de valor".

Apesar de concordar com a ideia de Mendonça Mendes, de que o principal ativo nacional é a solidez das finanças, o melhor escudo para nos proteger de situações externas, como as que materializam o contexto atual, o fiscalista recorda que o grande desafio de crescimento chegará com o novo ano. Mesmo porque o crescimento recorde deste ano tem na base um buraco, efeito da covid.

"O crescimento já não é o mesmo, a inflação não ajuda e questões como a manutenção dos salários da função pública resultarão numa série de convulsões." Por outro lado, reforça, as taxas de juro estão a subir, o que pode originar uma situação semelhante à ocorrida em 2013. "O superavit é a principal defesa para o que aí vem e não pode ser desbaratado na "feira das medidas", que já começou, fazendo lembrar 2010/2011", frisa.

Como recomendações de mudança, o fiscalista destaca a importância da estabilidade, mas com ação. Ou seja, todos os impostos devem ser revistos e adequados às reais necessidades dos agentes económicos. Por exemplo, refere, a redução transversal do IRC - hipótese avançada pelo ministro da Economia, António Costa Silva, no fim de semana passado, "sem reestruturação do Estado, não passa de um mero sinal". Mais do que isso, "importa tornar os tribunais fiscais eficientes e garantir o equilíbrio da estrutura burocrática do Estado, acabando com a opacidade generalizada". São reformas essenciais, mas infelizmente "não se sente ímpeto reformista neste governo de maioria".