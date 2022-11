Novo Pacto. Mais tempo para ajustar dívida vai exigir mais reformas estruturais, diz a CE

epa10081653 European Commission President Ursula von der Leyen attends a press conference on the 'Save gas for safe winter' pacakge at the European Commission in Brussels, Belgium, 20 July 2022. EPA/STEPHANIE LECOCQ © EPA

Os países que, num futuro próximo, precisem mais tempo para ajustar os níveis de dívida pública em excesso (e também de défice, se este ocorrer) vão ter de se comprometer com mais reformas estruturais e investimentos específicos a negociar com a Comissão Europeia (CE) no quadro do novo Pacto de Estabilidade (proposto por Bruxelas), que deverá entrar em vigor dentro de poucos anos, em 2024 ou depois.

Ontem, num debate promovido pela representação da Comissão em Lisboa, João Nogueira Martins, chefe de unidade da Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN), explicou que a proposta do novo Pacto de Estabilidade vai assentar essencialmente num indicador "observável" e que "os governos controlam", a despesa pública líquida anual.

Este será como um travão/acelerador com o qual os governos vão ter de se comprometer num plano orçamental que terá a duração de quatro anos (o período político de uma legislatura, podendo ser cinco, se for caso disso), e será através deste limite de despesa que se vai ver se os países conseguem colocar a dívida pública em excesso num prazo de dez anos a partir do final desse plano.

A regra de redução da dívida em excesso acima de 60% do produto interno bruto durante 20 anos seguidos deve desaparecer por ter sido considerada "irrealista" e ter custos políticos elevados, mas com o novo instrumento da despesa espera-se que os governos consigam elaborar planos de ajustamento das contas públicas mais credíveis.

Mas há desafios. E se um país, ao fim dos quatro anos do seu novo plano orçamental de médio prazo ainda não conseguir provar que a dívida está numa rota de sustentabilidade e assim diminuir num período subsequente de dez anos? Na proposta da CE, a resposta é: dar mais tempo (mais três anos), mas isso virá com "contrapartidas", como mais reformas estruturais e recomendações para os investimentos públicos, que assim deixam de estar sob o controlo total dos governos. Terão de ser negociadas com Bruxelas.

Portanto, o ritmo a definir para a despesa pública líquida anual (um indicador de onde são excluídas as despesas com juros e "despesas cíclicas com subsídios de desemprego") é o que determinará a redução da dívida, o objetivo principal. E, já agora, que ajudará a baixar o défice abaixo de 3% do PIB. Este limite não desaparece da proposta do novo Pacto e continuará a ter grande relevância.

"Em caso de incumprimento do valor de referência do défice dos 3 % do PIB o procedimento (o chamado PDE baseado no défice) continuaria a ser o mesmo. Trata-se de um elemento consolidado do processo de supervisão orçamental da UE, que tem permitido influenciar eficazmente o comportamento orçamental e é bem compreendido pelos decisores políticos e pelo público em geral", explica a CE.

No debate desta segunda-feira, o responsável da DG ECFIN disse que a ideia é "verificarmos se há ou não uma redução constante endógena da dívida e que seja robusta a certos choques adversos".

"É saber se a situação a que os governos se vão comprometer e preveem nos próximos quatro anos do plano nos vai levar nos dez anos seguintes a uma redução contínua da dívida", começou por dizer.

No entanto, isso vai depender do estado das contas do país, claro. A CE diz que a sua proposta para o Pacto, cujo cumprimento é avaliado de quatro em quatro anos, pretende dar mais flexibilidade aos países, mas que isso virá com "contrapartidas".

"Este período de quatro anos pode, se necessário, ser estendido por mais três anos caso os países -- e aqui estamos a falar dos muito endividados, não estamos a falar da Bulgária, nem da Estónia -- precisem de mais tempo para colocarem a redução da dívida numa trajetória contínua resistente a choques adversos".

"Ou seja, a sustentabilidade da dívida não se começa a medir em 2022, mas tendo em conta os quatro anos do plano e os três anos adicionais" e "para haver esta extensão do plano que leva a que, naturalmente, os países tenham maior margem de manobra, tem que se ter alguma coisa em contrapartida, que é mais reformas estruturais e maior investimento público que sirva para aumentar o potencial de crescimento do País", resumiu João Nogueira Martins.

O fim da 'batata quente' para o governo que se segue?

Outra ideia explícita na proposta da CE para a reforma do Pacto e da governação económica da União Europeia é que, ao insistir e trazer para a ribalta um plano de quatro anos, obrigue os governos a sincronizarem melhor os ciclos políticos com os orçamentais, garantindo que não deixam problemas para os governos seguintes resolverem.

"Temos de dar a cada país os meios para definir os seus próprios objetivos. E cada país deve definir um plano orçamental nacional, com alguns elementos de reformas estruturais, que se sejam de quatro anos, pelo menos", disse o chefe de unidade da direção-geral europeia.

"Estes quatro anos não surgem por acaso, não é um número que vem de uma roleta. Ele está ligado aos processos políticos de cada país. Nós não queremos pedir a um governo hoje que estabeleça um compromisso para o governo que será eleito amanhã", ou seja, "o objetivo é haver planos nacionais com horizonte de quatro anos que estejam ligados ao próprio ciclo político".

Queremos "que cada governo estabeleça os seus próprios objetivos, com os quais se compromete a respeitar, e não estejamos só a dar objetivos para o governo que virá depois", reiterou o responsável.

Elogios e muitas dúvidas

No debate, participaram especialistas em contas e políticas públicas.

O mais crítico foi Ricardo Paes Mamede, professor de Economia Política do ISCTE.

Nesta proposta da CE, "vejo aspetos positivos", como "mais realismo", pois regressar às regras anteriores, ainda em vigor, seria algo desastroso.

Este enunciado também parece "não tratar toda a despesa pública como igual, é uma preocupação positiva".

Mas há pontos negativos, "limitações". Para o professor do ISCTE, continua a haver "objetivos que parecem feitos para não serem cumpridos" e há a referência às "reformas estruturais como se toda a gente concordasse". "As reformas que são responsabilidade dos governos". A CE não deveria imiscuir-se diretamente nessa esfera, é essa a ideia.

Além disso, a Comissão, na parte da despesa, "pronuncia-se sobre pensões e isso arrepia-me".

Carlos Marinheiro, do Conselho de Finanças Públicas (CFP), também tem alguns reparos, a começar pela simplicidade aparente no cálculo do indicador basilar: a despesa líquida.

Deste indicador vamos ter de tirar "juros, parte financiamento comunitário, a componente cíclica da despesa com subsídio de desemprego, que é não observável, mais medidas discricionárias do lado da receita".

"Como é que isto se calcula? Penso que devemos apostar um bocadinho neste problema do apuramento do indicador", defendeu o economista do CFP.

A banca central também esteve presente. Cláudia Braz, chefe da unidade de finanças públicas no Banco de Portugal (BdP), considerou que "a proposta da CE é bem-intencionada e abrangente", inclui os elementos "reformas estruturais e investimento, o que é bastante positivo" e também "mantém as referências de 3% no défice e 60% na dívida"

Mas também critica o travão/acelerador que pode servir de base ao novo Pacto. "Esta regra de despesa é muito complicada" e "será no final dos quatro anos do plano que a dívida deve estar numa trajetória descendente e ainda pode existir mais três anos de extensão". "Tenho dúvidas sobre a ambição dos planos", "os governos são o que são", atirou a responsável do BdP.