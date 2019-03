Novo passe para o Tâmega e Sousa arranca em maio

Os habitantes da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa vão beneficiar de passes mais baratos apenas a partir de 1 de maio. Esta CIM já fechou a proposta de adesão ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), mas só tem condições para reduzir os preços um mês depois do arranque, a 1 de abril, da iniciativa do Governo, que financia a redução dos passes intermodais nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais.

Os preços dos passes multimodais no Tâmega e Sousa serão iguais aos dos novos títulos de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP) e Área Metropolitana de Lisboa (AML): 30€ para viagens dentro dos concelhos e 40€ para viagens entre municípios da CIM. Haverá ainda um passe multimodal de 40€ que dará ligação à AMP, anunciou ao Dinheiro Vivo o primeiro-secretário da CIM do Tâmega e Sousa, Telmo Pinto.

“Reconhecemos que é uma proposta bastante ambiciosa para a nossa região, tendo em conta que temos, além da CP, cinco operadores rodoviários e há poucos dados sobre o número dos utentes nos autocarros”, admite o dirigente.

A CIM do Tâmega e Sousa integra os concelhos de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende.

Preços fazem a diferença

O programa PART vai permitir uma redução significativa do preço dos transportes públicos nesta região. Nos autocarros, o passe social entre Penafiel e o Porto passará a custar 40€, menos de metade dos atuais 90€. Quem anda de comboio também vai sentir a diferença: os utentes vão pagar metade do preço na assinatura mensal entre Marco de Canaveses e Porto-Campanhã, que custa 80€.

Os munícipes da região também vão pagar menos nos transportes públicos mesmo que não os usem todos os dias, com uma redução de 50% sobre o preço da bilheteira nos módulos de 10 viagens, adianta Telmo Pinto. De fora fica, para já, a isenção nos passes para crianças até 12 anos, como em Lisboa.

A CIM do Tâmega e Sousa vai reduzir os passes porque irá receber uma comparticipação do Estado de 1,8 milhões de euros ao abrigo do programa PART. É a comunidade intermunicipal com maior apoio do Fundo Ambiental. Os municípios desta região terão de dar este ano 45 243€.

Braga sem ligação

Na CIM do Cávado, há três autoridades de transportes entre os seis concelhos. “Em Braga, haverá uma redução entre 10 % e 15 % no preço dos passes”, adianta Ricardo Rio, o líder da CIM que integra os concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. A redução dos preços irá estender-se aos restantes municípios.

Não haverá, contudo, um título de transporte com preços reduzidos para as ligações entre esta CIM e o Porto, embora o autarca ressalve estar empenhado “em trabalhar nesta matéria com a CP”. A CIM do Cávado vai beneficiar de 1,56 milhões de euros do Fundo Ambiental. Os municípios terão de desembolsar 39 716€.

Porto e Lisboa em diferentes velocidades

O Programa de Apoio à Redução Tarifária arranca a 1 de abril, mas as duas maiores cidades portuguesas estão em diferentes velocidades.

Na Área Metropolitana de Lisboa, os novos passes começam a ser vendidos dia 26 e vão custar 30 euros (título municipal) ou 40 euros (passe intermunicipal). Haverá ainda um passe para as famílias, que custa 80 euros, mas que só ficará disponível dia 1 de maio para os concelhos desta área metropolitana. No Norte, o Conselho Metropolitano do Porto vai reunir-se amanhã pelas 10 horas para debater a proposta de alargamento de zonas do Andante, o sistema de bilhética de transportes da região.

As áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais têm de comunicar até amanhã como vão aplicar o programa PART.