Novo plano de contratações está atrasado

O plano que identifica as entradas e saídas previstas para os próximos quatro anos na função pública deveria ter sido divulgado, de acordo com a lei do orçamento de estado, até 31 de maio. Mas, até hoje, ainda nada foi apresentado, noticia o Jornal de Negócios, esta sexta-feira.

A lei do orçamento prevê uma análise pública e detalhada que antecipe as necessidades permanentes de setores como a saúde, educação, transportes, cultura e forças de segurança.

O compromisso de divulgação até 31 de maio foi reforçado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, uma semana antes. Fonte oficial deste Ministério, contactada pelo mesmo jornal, afirmou que o plano está a ser “ultimado”.

“O Ministério das Finanças está a ultimar o mapa com a previsão plurianual de entradas e saídas dos trabalhadores em conjugação com a adoção de outras medidas de recrutamento que serão oportunamente divulgadas”, referiu.