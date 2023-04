Novo presidente da CIP vai apresentar ao Governo um pacto para o crescimento do país

Armindo Monteiro, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal © Tony Dias/Global Imagens

Portugal precisa de crescer e para tal são necessárias medidas concretas. Por forma a passar das palavras à ação, Armindo Monteiro compromete-se a apresentar ao executivo liderado por António Costa, um pacto de para o crescimento do país.

"Assumo aqui o compromisso de, dentro de 30 dias, apresentarmos ao Governo uma proposta de Pacto para o crescimento de Portugal, com medidas concretas. Pacto para o crescimento, com metas, objetivos e desígnios bem definidos e com prazos estabelecidos. E esse pacto, pela primeira vez, vai ser discutido apenas entre a Confederação e os sindicatos. Só depois, apresentado ao Governo", declarou o novo presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), no seu discurso de tomada de posse, na tarde desta quarta-feira, no decorrer da conferência "Cumprir Portugal".

Os novos órgãos sociais vão liderar o destino da CIP até 2027 e o recém dirigente da confederação fez questão de declarar que é chegado o momento de agir, para que Portugal passe a ser um país onde se faz e concretiza, ao invés de ser o "país dos estudos e mais estudos, que sucessivamente se sobrepõem".

Ou seja, segundo Armindo Monteiro, Portugal precisa de ter uma agenda que torne o país mais competitivo e de uma cultura de respeito por quem cria riqueza, acrescenta valor, gera oportunidades de emprego e concretiza os pilares do desenvolvimento local, da economia nacional e das exportações.

Num recado ao Governo, o presidente da CIP, afirmou que "Portugal não pode continuar a querer distribuir o que não tem ou o que resulta de uma enorme carga fiscal que penaliza as empresas e os trabalhadores", garantindo que pelo bem do país a confederação pretende ajudar o executivo a realizar uma boa governação e a superar as dificuldades.

Garantindo que as empresas são parte da solução, aquele responsável recordou os cerca de 10 mil milhões de euros mensais com que o tecido empresarial contribui para a economia nacional (desde o IRS, IVS, TSU aos salários). "Exigimos um Estado facilitador. A intromissão, incerteza, burocracia e fiscalidade já nos mostraram que em nada ajudam à solução. Mas, sobretudo, que não atrapalhem com uma cultura e um contexto adversos ao livre empreendedorismo e à geração de riqueza", reforçou ainda.

E, garantiu que a CIP tem um novo rumo, com o propósito de lutar contra o conformismo de um país sufocado "em comissões e mais comissões, em grupos de estudo que se atropelam uns aos outros e em teias burocráticas que, até no acesso aos fundos comunitários, nos enredam. Tudo se resume a uma vertigem de um total controlo pelo Estado, a favor do Estado e para que haja mais Estado em tudo".

Defendendo um Estado mais ágil e eficiente recordou a alteração do Código do Trabalho, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que suscita à CIP "questões de conformidade constitucional, que foram corroboradas num parecer do Prof. Doutor Paulo Otero, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que ontem nos chegou".

Armindo Monteiro revelou que, segundo aquele académico, os artigos 10.º, n.º 3 - sobre a possibilidade de o prestador do trabalho poder designar um terceiro para prestar a atividade profissional - e 338-A - sobre a proibição de terceirização de serviços - violam a Constituição da República Portuguesa. "E violam a Constituição porque impõem, em excesso, restrições injustificadas ao direito constitucional de liberdade de iniciativa privada e de liberdade contratual das empresas", afirmou, declarando não ser "disto que o país precisa". "O país precisa de um Estado que seja um verdadeiro parceiro ativo do desenvolvimento económico, com uma visão integrada e respeito pela iniciativa privada", apelou.

Garantindo que a Confederação Empresarial Portuguesa está na primeira linha do combate aos constrangimentos que impedem a plena afirmação do potencial produtivo e transformador das empresas, o seu presidente recordou que a instituição representa todos os setores de atividade e todo o país.

Ou seja, 150 mil empresas que têm 1,8 milhões de trabalhadores. "Contribuímos em mais de 70% para a criação de riqueza em Portugal", disse, afirmando, ainda que Portugal não pode continuar "nesta ambivalência entre pessimismo e convicção, numa dicotomia constante entre fim e reinício" e que está na altura de "abandonar este estado de adormecimento e este marasmo", por forma a ver "futuro num país que parece perdido".