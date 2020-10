Novo presidente do Tribunal de Contas questionado na investigação às PPP

Jornal Público consultou os autos da investigação do DCIAP que mostram que José Tavares foi questionado sobre papel na aprovação de contratos lesivos para o Estado.

José Tavares, que toma hoje posse como presidente do Tribunal de Contas, em substituição de Vítor Caldeira, foi questionado pelo Ministério Público no âmbito da investigação à renegociação das PPP (parcerias público-privadas) rodoviárias, que terão alegadamente lesado o Estado em 3,5 mil milhões de euros.

De acordo com o jornal Público, que consultou os autos da investigação em curso no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), José Tavares recebeu uma lista de perguntas da procuradora Lígia Salbany, duas delas relacionadas com o papel do Tribunal de Contas para ultrapassar a recusa de visto prévio aos contratos de concessões rodoviárias e eventuais pressões sobre a instituição por parte do governo da altura, de José Sócrates, para aprovar os contratos.

José Tavares foi diretor-geral do Tribunal de Contas durante 25 anos e terá sido nessa qualidade que alegadamente terá tido um papel relevante na renegociação das PPP rodoviárias. Em causa estavam contratos para construção e exploração de sete autoestradas que, por causa da crise financeira internacional de 2008, sofreram alterações agravando os custos para o Estado. O Tribunal de Contas considerou que os contratos não podiam ser assinados.

José Tavares, segundo os autos consultados pelo Público, terá trocado emails com o secretário de Estado da altura responsável pela pasta, Paulo Campos, e terá participado em reuniões consideradas “secretas” pelos inspetores, onde além de Paulo Campos terá estado também o ministro Mário Lino.

O primeiro-ministro tem estado debaixo de fogo por não ter reconduzido Vítor Caldeira para um novo mandato na presidência do Tribunal de Contas, como tem sido habitual.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, António Costa rejeitou no entanto qualquer relação entre a opção de não reconduzir Vítor Caldeira e as críticas do Tribunal de Contas à proposta do executivo para a revisão da contratação pública. “Essa suspeita não faz o menor sentido. Há quatro anos que o atual presidente do Tribunal de Contas sabia qual era o dia do termo do seu mandato: em 30 de setembro de 2020. Não houve qualquer alteração”, reagiu.

Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou na terça-feira, sob proposta do primeiro-ministro, o juiz conselheiro José Tavares para suceder a Vítor Caldeira.