Novo presidente do Turismo do Algarve promete ser firme na defesa da região

O novo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) promete ser "firme e determinado" perante os poderes públicos nacionais na defesa dos interesses da região, sobretudo ao nível do financiamento, foi hoje divulgado.

Durante o seu discurso de tomada de posse para os próximos cinco anos, realizada na terça-feira, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, André Gomes afirmou que "para o novo ciclo vai exigir mais atenção da tutela e mais verbas para o Algarve", anunciou a RTA em comunicado.

O novo presidente do organismo responsável pela promoção em Portugal e Espanha da maior região turística portuguesa considera que "se o orçamento das regiões de turismo tivesse beneficiado da atualização financeira, segundo a evolução do índice de preços ao consumidor", a RTA contaria com um orçamento para este ano "na ordem dos 5,5 milhões de euros".

O orçamento é, antes, de 4,1 milhões, segundo fonte da entidade.

André Gomes, citado na nota, prometeu "ser firme e determinado na defesa dos interesses região, desde logo ao nível do financiamento".

Ao mesmo tempo manifestou-se empenhado "na luta pela sustentabilidade do território e na procura de soluções para a falta de água no sul do país".

O dirigente apontou a necessidade de atrair mais investimento para o setor das águas "para mitigar o grave problema da escassez e permitir maior poupança deste recurso fundamental à vida e ao turismo".

Lembrou ainda a existência de "muitos bons projetos estruturais já em curso", ao nível do aproveitamento de águas residuais tratadas, o reforço do sistema multimunicipal e a aposta em novas origens de água, adiantando que "o setor privado está a fazer a sua parte".

Segundo o representante, o foco do novo executivo para os próximos cinco anos "estará também na diversificação da oferta turística e na qualificação dos recursos humanos", tendo as pessoas como "o elemento mais importante do turismo".