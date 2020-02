Novo programa de rendas acessíveis de Lisboa financiado pelo IMT

Alugar casa em Lisboa é problema real para muito jovens e famílias de classe média. Além dos programas que já estão ativos, a autarquia de Lisboa pretende em breve lançar uma nova iniciativa – o Renda Segura – em que será a Câmara Municipal a alugar os imóveis e, posteriormente, a subalugar os imóveis. A diferença entre o valor pago ao proprietário e o valor mensal da renda – que deverá ser mais baixo – será suportada pela autarquia, através do imposto de transações imobiliárias.

“A questão da habitação é de longe a questão central na cidade de Lisboa. A crise que vivemos é muito grande, estamos sujeitos a uma inflação muito grande dos preços da habitação que não decorre fundamentalmente do turismo, mas muito das taxas de juro muito baixas e do influxo de capital que chega à cidade de Lisboa”, começou por assinalar Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação da Estratégia para o Turismo 2020/2024.

O autarca não escondeu que “a situação em Lisboa é muito preocupante”, daí que a cidade tenha apostado em “reabilitar de forma intensa o património municipal. Só em dois anos entregamos mais de 1600 casas do património da câmara para todos os estratos de população que precisam de casas; fizemos a aquisição de prédios à Segurança Social para entregarem para os programas para as classes médias e jovens; lançamos programas de construção com o setor privado para que possam construir em terrenos municipais e aumentar o número de casas disponíveis. Estamos a começar a construção direta por parte do município de casas em várias zonas da cidade”.

Mas a câmara quer ir mais longe e, por isso, dentro de algumas semanas vai lançar o programa Renda Segura. “Trata-se de um programa em que a Câmara vai arrendar casas a proprietários privados, nomeadamente os que têm alojamento local. Vamos pagar um valor que é atrativo, mas que está abaixo do preço de mercado; os proprietários vão beneficiar de isenção de IRS e IMI pelo período que arrendem [o imóvel] à Câmara. A Câmara, por sua vez, vai subarrendar às famílias de classe média, aos jovens, a um preço abaixo do que arrendamos. O preço será, no máximo, um terço do rendimento líquido da pessoa ou agregado”.

Uma vez que a Câmara vai alugar imóveis a um preço mais elevado do que aquele a que as vai subarrendar, a diferença, explicou o autarca, vai ser financiada com os montantes que a autarquia está “a receber a mais com o imposto de transações imobiliárias. Uma vez aprovado o OE – que contém os benefícios fiscais que precisamos para avançar com este programa – vamos a seguir abrir o programa, vamos receber as propostas e casas – quer seja de alojamento local, casas devolutas, que estejam a precisar de obras, que não estejam a ser utilizadas, a Câmara arrenda, pode até – em caso de proprietários com necessidade – pagarmos à cabeça a totalidade do contrato à cabeça”.

Fernando Medina salientou ainda que já houve contactos com proprietários, com agentes imobiliários, com agentes do setor do turismo para lhes apresentar as linhas gerais deste programa. “Os contactos têm sido muito positivos e o nosso objetivo é ter mil casas em 2020”.