Novo regime profissional da Cultura está na sala de ensaios

A Cultura foi um dos setores mais penalizados pela pandemia e pôs a nu a precariedade de muitos trabalhadores que ficaram sem proteção social. O governo quer resolver o problema com um novo regime profissional que traz uma espécie de subsídio de desemprego flexível, revê os vínculos laborais e vem mudar as regras também para detetar falsos recibos verdes.

A mudança, neste último ponto, passa por adaptar o que o Código do Trabalho já diz quanto às condições através das quais a Autoridade para as Condições do Trabalho pode determinar que, onde as partes estabeleceram uma relação de prestação de serviços, devia estar um contrato de trabalho.

O projeto de Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, em consulta pública desde o início de maio, prevê que possam ser considerados local de trabalho "todos os locais onde se realizam trabalhos de desenvolvimento, pré-produção, ensaios, execução, finalização e pós-produção de manifestações de natureza cultural e artística ou outras atividades complementares ou acessórias do trabalho prestado". É também adaptado conceito de horário de trabalho.

A proposta do governo procura tornar mais operacionais os indícios que, nas leis laborais, servem a chamada "presunção de laboralidade". Há "algum esclarecimento do que se entende por horários de trabalho ou por local de trabalho, para facilitar a prova de existência do contrato de trabalho", analisa o especialista em direito do trabalho João Leal Amado, que no entanto não vê aqui a principal inovação.

Desde 2008 que os profissionais dos espetáculos têm um regime profissional próprio, que agora será revogado e substituído. Onde antes se visavam apenas relações de trabalho dependente, entra agora também a figura do prestador de serviços - o recibo verde - com direitos e deveres associados. Incluindo o acesso a novo subsídio de suspensão da atividade artística, com contribuições sociais específicas e, de alguma forma, complementar às prestações por desemprego que a Segurança Social já prevê para recibos verdes.

"Agora, regula-se quer a atividade dos trabalhadores da área da Cultura que têm contratos de trabalho quer a dos trabalhadores independentes", assinala Leal Amado como a principal novidade, admitindo que a "parte de leão" do diploma ainda visa trabalhadores dependentes.

Só que num setor que é constituído, contra vontade própria, maioritariamente por independentes e falsos independentes, "há um consenso de que o estatuto não serve", diz Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, o CENA-STE.

O novo estatuto contempla seis tipos de contratos para o pessoal da Cultura, dos quais um é o raro contrato permanente, ao mesmo tempo que se retoma o contrato de trabalho intermitente - agora, com outro nome, "atividade descontínua", e que Rui Galveias entende que devia cair. Estão ainda previstos o contrato a prazo, o contrato de muito curta duração, o contrato com uma "pluralidade de trabalhadores" e outro com "pluralidade de empregadores". Inclui, finalmente, a prestação de serviços.

Para o CENA-STE, o estatuto proposto pelo Ministério da Cultura "remete sempre para soluções alternativas" às que existem para a maioria dos trabalhadores: um contrato permanente, com contribuições certas para a Segurança Social por parte da entidade empregadora e do profissional. "Cria condições para que nunca haja contratos sem termo e garantia de condições de trabalho estável onde a pessoa possa, por exemplo, contrair um empréstimo para comprar casa ou carro, ter a vida organizada com os seus filhos", critica.

"Precisávamos de um estatuto que ajudasse a desmontar mitos, e não um estatuto baseado numa mitologia que queríamos combater. Vamos manter o Minotauro da independência", lamenta. O sindicato apresenta na próxima semana uma posição oficial sobre a proposta do governo.

Como funciona o subsídio de suspensão de atividade?

O projeto do governo pretende criar um regime de proteção social autónomo do atual regime contributivo da Segurança Social, com vista a atribuição de um novo subsídio de suspensão de atividade artística quando os profissionais enfrentem períodos de inatividade.

Para tal, é criado um Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Área da Cultura. Vai ficar sobre o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e vai viver das receitas de contribuições sociais pagas por empregadores e entidades a quem os profissionais da Cultura passem recibos verdes, quotizações dos próprios trabalhadores, e ainda de eventuais valores de coimas cobradas ao abrigo do novo estatuto.

O pessoal da área da cultura vai continuar a realizar os descontos habituais para a Segurança Social aplicáveis à sua situação: no regime geral para trabalhadores por conta de outrem; no regime próprio para trabalhadores independentes; ou via seguro social voluntário, noutras situações.

Mas a intenção é criar mais um regime, suplementar, também com descontos, para acesso ao subsídio por suspensão da atividade artística para aqueles que tenham atividade mais irregular.

Para os trabalhadores independentes, pode ser pedido após três meses sem rendimentos de atividade declarados, e para os trabalhadores com contratos de muito curta duração quando os contratos cessam. Em todos os casos, têm de estar inscritos num novo registo profissional para a área da cultura.

No caso de trabalhadores a recibos verdes e empresários em nome individual, as contribuições sociais neste regime serão retidas na fonte pelas entidades que beneficiam da prestação de serviço, com uma taxa de 25,2% para os trabalhadores e de 5,1% para quem adquire o serviço.

Já os trabalhadores com contratos de muito curta duração devem descontar 11%, e os empregadores 26,1%.

Será preciso ter realizado estes descontos por um período mínimo de 180 dias, seis meses, sendo que os valores dos recibos de rendimento são convertidos em tempo. Cada 36,5 euros de rendimento sobre o qual se pagou contribuições valem por um dia. Ver reconhecido um mês implica descontar sobre 1097 euros.

Ou seja, no mínimo é preciso descontar sobre 6582,15 euros para aceder ao subsídio. Ou seja, os trabalhadores independentes terão de ter contribuído com cerca de 1658 euros para aceder ao subsídio, nos cálculos do Dinheiro Vivo com base nos descontos obrigatórios previstos. Já os trabalhadores com contratos de muito curta duração terão de ter descontado um mínimo de 724 euros.

O prazo máximo de concessão do subsídio será também de seis meses, mas só para quem tenha descontado para este regime por um mínimo de quatro anos. Quem tenha descontado por menos de um ano, terá no máximo acesso a três meses de subsídio. A duração da prestação pode no entanto aumentar para um ano no caso de quem ficou sem trabalho e tenha mais de 55 anos.

Os valores a que se pode ter direito será de 65% do valor médio mensal sobre o qual se tenha descontado ao longo dos 12 meses anteriores ao pedido de subsídio. Assim, por exemplo, que tenha descontado sobre um valor de nove mil euros no último ano, terá acesso a 487,5 euros de prestação.

O subsídio tem como montante mínimo 219,4 euros, não podendo exceder os 1097 euros.