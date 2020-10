Novo valor do complemento para idosos nas próximas semanas

O governo vai atualizar nas próximas semanas o valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), atribuído na idade de aposentação a quem tem rendimentos baixos. O teto de rendimentos está atualmente nos 5258,63 euros por ano, e foi pela última vez atualizado em janeiro de 2019, com um incremento em 1,6%.

A informação sobre a data prevista para atualização de valor em 2020 foi dada esta quinta-feira pela ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, após reunião do Conselho de Ministros que aprovou a regulamentação das regras do apoio que já estava inscrita no Orçamento deste ano. A mudança, que tinha sido proposta pelo PCP, prevê que os rendimentos dos filhos deixam de contar a partir de agora na atribuição de complemento até ao terceiro escalão de rendimentos.

“Estavam previstas duas alterações ao CSI, uma era esta: o fim da consideração do rendimento dos filhos até ao terceiro escalão. A outra era a atualização do valor para uma aproximação à linha de pobreza, que se faz portaria e que está prevista para as próximas semanas”, indicou a ministra da Presidência.

No final do ano passado, o governo previa que deixar de contabilizar o rendimento dos filhos no acesso ao complemento até ao terceiro escalão permitiria alargar a medida a mais 18 mil beneficiários.

Já a atualização prometida nos valores, permitira elevar o CSI em cerca de 189 euros por ano, de acordo com os cálculos de então da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Além da retirada dos rendimentos dos filhos da ponderação do complemento, as alterações aprovadas hoje pelo governo definem também “a criação de um mecanismo simplificado que dispense o pagamento inicial do custo dos medicamentos não comparticipados pelo Estado”, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.

Atualizado às 15h