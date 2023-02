Novos carros e carrinhas comerciais obrigados a emissões zero a partir de 2035

Carros e carrinhas a gasolina e gasóleo vão tender a desaparecer a partir de 2035.

Todos os novos carros ligeiros e todas as carrinhas comerciais que circulem nos países da União Europeia (UE) vão ter de ser não poluentes a 100% (zero emissões de gases, dióxido de carbono - CO2) a partir de 2035, de acordo um texto legislativo aprovado esta terça pelo Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo.

"Os eurodeputados aprovaram, com 340 votos a favor, 279 contra e 21 abstenções, o acordo alcançado com o Conselho para a revisão das normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos novos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros, em consonância com o aumento da ambição climática da UE", diz uma nota oficial.

A nova legislação abre caminho para um novo paradigma em que daqui a 12 anos todos os veículos ligeiros novos estejam equipados com tecnologias de zero emissões. É um impulso significativo ao mercado dos veículos elétricos, por exemplo, e uma sentença de morte para os carros e carrinhas mais antigos movidos a gasolina, gasóleo ou gás.

Portanto, o objetivo é garantir "emissões nulas de CO2 dos novos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros em 2035", o que se traduz para a frota da União na necessidade de "reduzir em 100 % as emissões de CO2 produzidas pelos novos carros e furgonetas relativamente aos níveis de 2021".

"Os objetivos intermédios de redução das emissões para 2030 são fixados em 55 % para os automóveis de passageiros e em 50 % para os veículos comerciais ligeiros", explica a mesma nota do PE.

Mais empregos verdes e menos cancros

A eurodeputada Sara Cerdas, que é relatora sombra do relatório sobre este novo regulamento por parte dos socialistas europeus (grupo S&D, ao qual pertence o PS), lembra que "o setor dos transportes representa 25% do total de emissões de carbono na Europa e os carros e carrinhas são responsáveis por mais de 70% das emissões nas nossas estradas".

E que "um quarto das mortes a nível mundial são causadas por problemas ambientais, a poluição do ar é responsável por 10% dos cancros na Europa e 1 grau de aumento na temperatura média leva a 2% maior risco em acidentes cardiovasculares".

Assim, depois de no último ano e meio o PE ter trabalhado neste pacote, chegou-se finalmente à sua aprovação: "a partir de 2035, todos os carros novos na UE serão de zero emissões - medida que deve ser exemplo para o resto do mundo", refere a eurodeputada.

Para além de promover um melhor meio ambiente, a parlamentar diz acreditar que este novo quadro legal vai "estimular a inovação em tecnologias de zero emissão, fortalecer a liderança tecnológica dos fabricantes e fornecedores da UE e promover o emprego verde".

Segundo Sara Cerdas, "os grupos políticos da direita - PSD e CDS - votaram contra e tentaram bloquear a proposta, protegendo a indústria e ignorando os apelos da ciência sobre a urgência de mais ação climática, mas, felizmente, conseguimos luz verde".



* Em Estrasburgo. O jornalista viajou a convite do Parlamento Europeu.