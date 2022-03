Novos créditos ao consumidor recuam 9,3% em janeiro para 536,27 milhões de euros

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O recurso ao crédito ao consumo recuou 9,3% em janeiro de 2022 face ao mês anterior, fixando-se nos 536,27 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta terça-feira. Comparativamente com janeiro de 2021, os portugueses endividaram-se em mais 37,9%.

Segundo o banco central, em janeiro deste ano, os portugueses contrataram 260 milhões de euros em novos créditos ao consumo, verificando-se uma descida de 3,6% em cadeia. Já o crédito para compra de automóvel recuou 17,7%, para 187 milhões de euros, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 5,5%, para 90 milhões de euros.

Ainda em janeiro último, registaram-se 113 378 novos contratos de crédito ao consumo, recuando 7,3% em cadeia, mas avançado 32,7% face ao período homólogo. Registaram-se 37 087 novos créditos pessoais, o que resulta numa descida de 4,7% face a dezembro, 13 086 novos créditos para compra de automóvel (-12,8%), e 63 205 novos empréstimos através de cartões e descoberto (-7,6%).

Do número total de novos contratos, 4,1% foram subvencionados (celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira), descendo 0,2% comparativamente com dezembro de 2021 - e contra 4,1% em variação homóloga. Em relação ao montante total, os créditos com subvenção representaram 5,9%, situando-se abaixo dos 6,8% de dezembro de 2021 e dos 7,2% de janeiro do ano passado.