Novos créditos ao consumo aumentam e somam 613,7 milhões de euros em fevereiro

© Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os novos créditos ao consumo somaram 613,7 milhões de euros em fevereiro, mais 3,5% do que em janeiro, mas 2,6% abaixo do mês homólogo de 2022, anunciou o Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira.

De acordo com os dados divulgados pelo BdP, em número de contratos, os novos créditos ao consumo aumentaram 0,2% em fevereiro, em cadeia, para um total de 128.152, mas recuaram 0,4% em termos homólogos.

No mês em análise, o montante de novos créditos pessoais subiu 5,6% em cadeia, para 295 milhões de euros, enquanto o crédito concedido para compra de automóvel aumentou 4,3%, para 214 milhões de euros, e o valor dos novos créditos através de cartões e descoberto caiu 3,3%, para 105 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais aumentaram 8,3% em fevereiro face a janeiro, para 43.651, os novos empréstimos para compra de automóvel subiram 2,7%, para 14.127, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 4,6%, para 70.374.

Do total de novos contratos de crédito em fevereiro, 5,0% (4,9% em janeiro e 4,2% em fevereiro de 2022) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 7,4% em fevereiro, acima dos 7,2% do mês anterior e dos 6,1% de fevereiro de 2022.