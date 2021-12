Novos créditos ao consumo recuam 2% em outubro

Dinheiro (notas) © Unsplash

O volume de novos créditos ao consumo recuou 2% em outubro face ao mês anterior, fixando-se em 574 milhões de euros.

Comparando com outubro de 2020, o volume de novos créditos ao consumo aumentou 6,2%, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

A maior descida foi registada no crédito automóvel, que recuou 4,1% para 213 milhões de euros. O crédito pessoal desceu 2% para 264 milhões de euros. Quanto ao crédito concedido através de cartões de crédito e linhas a descoberto, caiu 2,9% para 97 milhões de euros.

No crédito automóvel, foram realizados 14,6 mil novos contratos, menos 5,7% do que em setembro. No crédito pessoal, o número de novos contratos efetuados desceu 2,0'% para 38,6 mil. Quanto ao número de novos contratos nos cartões de crédito e linhas a descoberto, deslizou 2,7% para 69 mil.

Desde o início do ano, os consumidores endividaram-se em 5,3 mil milhões de euros em novo crédito ao consumo. O valor compara com os 4,9 mil milhões de euros de crédito ao consumo contratado entre janeiro e outubro de 2020.