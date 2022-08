Novos créditos ao consumo caem 9% para 653 milhões de euros em junho

Porto, 27/12/2020 - Trocas das compras de Natal e os saldos. Rua de Santa Catarina. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

O crédito ao consumo está a cair, numa altura em que a inflação está a aumentar o custo de vida das famílias portuguesas. Os novos créditos concedidos aos consumidores em junho somaram 653,4 milhões de euros, uma queda de 8,9% face ao mês anterior, mas um aumento de 14,5% em termos homólogos, segundo o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo supervisor, o montante dos novos créditos pessoais, segmento que representa a maior fatia do crédito ao consumo, caiu 7,5% em cadeia para 309 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos através de cartões e descoberto recuaram 10% para 100 milhões. Já o montante do novo crédito para compra de automóvel manteve-se quase inalterado, tendo recuado 0,1% para 244 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais desceram 6,9% face a maio para um total de 42.032 contratos, os novos empréstimos para compra de automóvel regrediram 1,9%, para 16532 contratos, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto seguiu a mesma trajetória descendente (-11,5%) para um total de 68.410 contratos.

Em junho de 2022, o número de novos contratos decresceu 8,9% em cadeia para 126974 mas, em termos homólogos, avançou 6,5%.

Deste número total de novos contratos de crédito concretizados em junho, 4,8% foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado). Este número compara com os 4,5% registados em maio e 3,9% em junho do ano passado.

O Banco de Portugal salvaguarda que os dados reportados baseiam-se nos dados reportados para efeitos de supervisão comportamental por todas as instituições financeiras que concedem crédito aos consumidores (não apenas bancos). E que estes valores respeitam apenas a novas operações de crédito, não incluindo valores relativos a renegociações de contratos de crédito.