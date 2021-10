Novos escalões de IRS libertam 150 milhões, menos que o antecipado

O ministro das Finanças, João Leão © EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

O desdobramento dos 3º e 6º escalões de IRS vai devolver às famílias 150 milhões de euros, menos 50 milhões de euros do que se antecipava, de acordo com os documentos da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 entregue nesta segunda-feira no parlamento.

Na documentação que apresenta a proposta, o governo refere que os dois novos escalões previstos para o IRS vão tornar o imposto "mais progressivo e, portanto, mais justo, devolvendo às famílias um montante total de 150 milhões de euros por ano".

Em conjunto com a revisão já feita em 2018 - com passagem então de cinco a oito escalões, com incidência nos escalões mais baixos de rendimento - as alterações realizadas resultarão num "alívio fiscal de mais de 500 milhões de euros para as famílias", acrescenta.

A medida de redução de IRS com novo desdobramento alarga para nove os escalões do imposto, estando pensada desde há dois anos, mas acabando por não se concretizar até aqui. Previa-se então um alívio de 200 milhões de euros para as famílias.

Nos novos escalões de IRS previstos na proposta, os rendimentos do terceiro escalão, entre 10 736 euros até 15 216 euros passam a ser taxados à taxa normal de 26,5% (20,055% de taxa média), com o quarto escalão a iniciar-se nos 15 216 euros e a terminar nos 19 696 euros, mantendo a taxa de 28,5% (taxa média agora nos 21,976%, descendo ligeiramente).

© Fonte: Proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022

A revisão proposta, que produz alterações na generalidade dos intervalos de rendimentos com uma atualização ligeira dos valores, desdobra o sexto escalão num primeiro intervalo entre 36 757 euros e 48 033 euros, taxado a 43,5% na taxa normal, e com uma taxa média de 32,141%. A partir dos 48 033 euros e até aos 75 099 a taxa é de 45%, com a taxa média a passar aos 37,613%, resultando em seguida o abaixamento do nível de rendimentos que é taxada em 48%. O oitavo escalão passa a arrancar já não nos 80 882 euros de rendimento coletável anual, mas nos 75 009 euros.

Segundo o relatório que acompanha a proposta do Orçamento, as alterações propostas "abrangerão mais de um milhão e meio de agregados com rendimento coletável acima dos 10 736 euros".

Além do desdobramento de escalões, o valor da dedução à coleta por dependentes até seis anos, aplicável a partir do segundo filho, vai aumentar no próximo ano para 750 euros. No ano seguinte, em 2023, o governo prevê que o valor passe aos 900 euros, num compromisso também assumido no relatório da proposta de Orçamento para 2022.

Desta vez, a proposta de Orçamento não traz disposições sobre a atualização do mínimo de existência. Contudo, a lei prevê que ficam isentos de IRS os rendimentos até ao valor do salário mínimo, que deverá subir aos 705 euros, passando o limite anual de isenção para 9 870 euros.

Além dos 150 milhões de alívio fiscal prometidos com o desdobramento dos escalões, as restantes medidas no âmbito do IRS deverão implicar uma redução de receita fiscal na ordem dos 55 milhões de euros, com o governo a estimar o custo da globalidade do pacote de alterações ao imposto em 205 milhões de euros.

Em atualização