Novos ministérios do governo valem 70 milhões em despesa

Em conjunto, os novos ministérios do governo vão ter uma despesa que não ultrapassa os 70 milhões de euros, de acordo com os mapas do orçamento do próximo ano relativos às despesas por ministério. É menos do que as subidas de despesa esperadas na grande maioria dos ministérios, das Infraestruturas ao Ambiente, que mais do que triplica encargos em 2020.

O novo Ministério do Planeamento autonomizado, de Nelson de Souza, terá uma tarefa aparentemente limitada no tempo, a de negociar o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia até 2027. Talvez por isso represente os menores encargos de toda a nova orgânica governamental. Limitam-se a 9,5 milhões de euros.

Já o também novo Ministério da Coesão Territorial de Ana Abrunhosa, que irá lidar com a aplicação dos fundos estruturais, tem previsto gastar 17,6 milhões de euros.

A Modernização do Estado e da Administração Pública, porém, vai exigir um pouco mais. O ministério que por ora é ainda acolhido no edifício da Presidência do Conselho de Ministros vai gastar 42,5 milhões de euros.

A despesa do novo ministério de Alexandra Leitão quase equivale àquilo que em 2020 o Ministério da Agricultura, que perde a tutela das florestas, deixará de gastar. São menos 44,8 milhões de euros para Maria do Céu Albuquerque, acabada de entrar no governo, cuja despesa cai 10,7% para cerca de 373 milhões de euros.

O Ministério da Economia de Pedro de Siza Viera – agora também da Transição Digital – viu nesta governação reforçado o peso político. Já no orçamento, o ministério vai gastar menos 61% – ou 150,8 milhões – para 95,8 milhões de euros.

Além da Agricultura e Economia, todos os restantes ministérios reforçam despesa. O Ambiente será aquele com maior aumento relativo. Os gastos da pasta mais do que triplicam, atingindo os 355 milhões de euros. Destes, cerca de 204 milhões serão transferências de receita para os fundos ambientais. Entram ainda indemnizações compensatórias de 42,6 milhões para as empresas de transportes.

Em termos absolutos, porém, a Saúde é o ministério com maior reforço nas despesas a realizar no próximo ano. São mais 941 milhões de euros, ou 10,4%, para chegar ligeiramente além dos 10 mil milhões de euros.

Segue-se o Trabalho e e Segurança Social, área em que as transferências para equilibrar a Caixa Geral de Aposentações fazem subir a despesa em 3%, para os 14,5 mil milhões de euros.

Nos encargos gerais do Estado, que incluem desde os órgãos de soberania às administrações regionais e locais, a subida de despesa atinge os 272 milhões de euros, mais 7,4%, para 3,9 mil milhões de euros.

Sobe também a despesa no Ministério das Infraestruturas, que passou a abranger a habitação, com mais 93,7 milhões de euros em encargos, ou mais 11%. No Mar a despesa cresce 8%, para 91,5 milhões de euros, e na Educação o aumento é de 2%, para perto de 6,3 mil milhões de euros. No Ministério do Ensino Superior, há um aumento de 3% para 1,76 mil milhões de euros, e na Cultura a subida é de 6,7% para 367 milhões de euros.

Saem ainda reforçadas as despesas dos ministérios da Justiça (5,6%), da Administração Interna (2,5%), da Defesa (7,2%) e dos Negócios Estrangeiros (9,6%). Por fim, as operações de gestão da dívida pública determinam uma subida de 65,7% nas despesas orçamentadas para o Ministério das Finanças para 131,2 mil milhões de euros.